Kinderprinzenpaar: In Winterscheid regiert jetzt der jecke Nachwuchs

Ruppichteroth -

Eine gewisse Stellvertreter-Funktion für die vielen hiesigen Karnevalsfreunde, die auf ihren gewohnten Zug verzichten müssen, hatte am Sonntag der Autokorso in Winterscheid. Die dortige Interessengemeinschaft Karneval präsentierte mit einem ballongeschmückten Lindwurm ihr neues Kinderprinzenpaar. Sitzungspräsident Stefan Noll sprach im Überschwang sogar von einer „Welturaufführung“ über die besondere Tollitäten-Vorstellung. Sie wurde auch von vielen Straßenjecken angenommen.

Begeisterung und Abstand

Die feierten mit angemessener Begeisterung und Abstand den Korso, hatten sich dafür mit Hötche, Pappnas und Kostüm standesgemäß hergerichtet und mit Schnittchen und Pittermännchen versorgt.

Sicherheitshalber im Freien vollzogen Bürgermeister Mario Lokskill und Noll die Proklamation, zu der sich Vertreter der Ortsvereine und allen voran die Eltern sowie Verwandtschaft der Jung-Tollitäten eingefunden hatten. „Ich habe extra eine Kerze angezündet“ rief Prinzessinnen-Mutter Kathrin Kolf in die Menge, als Noll das entgegen aller Prognosen „einigermaßen geeignete Wetter“ lobte.

Sonnenschein brachten jedenfalls Prinzessin Amelie I. (Kolf) und Prinz Piet I. (Peters) mit ihrer optimistischen, fröhlichen und selbstbewussten Ausstrahlung auf den Platz. Als wäre es das Leichteste der Welt, vor erprobten Karnevalisten aufzutreten, zeigten beide, wer jetzt den Wöngteschtern Jecken vorsteht. Für das Verkünden des Mottos hatten sie sich extra Platt zugelegt, zeigten dem Virus Kante und schworen ihr Weltraumgefolge auf Optimismus ein: „Ob Homeschooling, Tests oder Quarantän, mir verjeeße keine Trän, de Astronauten us de Hütt, nemmen et wie et wie et kütt.“

Die beiden Frohsinns-Regenten kommen aus dem 35-Seelen-Dorf Schmitzdörfgen, gehen in dieselbe Klasse an der Grundschule Winterscheid und sind auch in der Freizeit befreundet, wie Prinzenmutter Jaqueline Peters verriet. Sie war genauso stolz über die Aufgabe ihres Sohnes wie die beiden Schwestern Lia (7) und Ellie (4), die sich als kesse Astronautchen auf dem Platz tummelten.

Souverän präsentierten sich Amelie und Piet, als sie die Organisatoren für das Engagement lobten. Einzeln baten sie den Gemeindechef, Vertreterinnen und Vertreter der Ortsvereine nach vorne und statteten sie - natürlich ohne Bützje – mit dem Prinzenorden aus.