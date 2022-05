Neunkirchen-Seelscheid: Motorradfahrer bei Unfall auf Bundesstraße 507 schwer verletzt

Neunkirchen-Seelscheid -

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 507 bei Neunkirchen-Seelscheid ist am Freitagabend ein junger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er war mit seiner Maschine in ein Stauende geprallt.

Gegen 18.40 Uhr fuhr der 21-Jährige von Siegburg kommend auf der B507 in Richtung Ortseingang Neunkirchen. In einer langen, bergauf führenden Linkskurve übersah er offenbar, dass vor ihm eine Autoschlange stand. Das berichtet die Polizei. Der junge Siegburger kollidierte mit dem Heck eines Mercedes C200, in dem ein 27-jähriger Lohmarer und seine Freundin saßen. Der Motorradfahrer stürzte über die Leitplanke und blieb im Straßenbankett liegen. Er wurde schwer verletzt.

Während der Unfallaufnahme blieb die B507 zwischen der Raiffeisenstraße und dem Ortseingang Neunkirchen für rund zwei Stunden gesperrt. Marius Fuhrmann. Foto:

Rettungshubschrauber fliegt Verletzten in Uniklinik Bonn

Sein Begleiter, der ebenfalls mit dem Motorrad unterwegs war, konnte noch rechtzeitig bremsen und blieb unversehrt. Auch die beiden Autoinsassen erlitten keine Verletzungen. Der Aufprall war so enorm, dass die Heckscheibe des Mercedes barst und ein großes Stück des rechten Kotflügels abgerissen wurde. Mit Unterstützung der Feuerwehr hoben Rettungssanitäter den jungen Mann nach der Erstversorgung zurück auf die Straße und in den Rettungswagen.

Er wurde zu einem Rettungshubschrauber gefahren, der auf den Höhen oberhalb der Wahnbachtalsperre bei Wolperath gelandet war. Dieser brachte den Siegburger in die Uniklinik Bonn. Während der Unfallaufnahme blieb die B507 zwischen der Raiffeisenstraße und dem Ortseingang Neunkirchen für rund zwei Stunden gesperrt.