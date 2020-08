Much -

Im nächsten Schuljahr werden die Schüler an der Gesamtschule in Much erstmals das Abitur ablegen können. Pünktlich zum Schulstart ist der imposante Erweiterungsbau fertiggestellt und offiziell eingeweiht worden. Hier finden fortan die Oberstufen-Schüler und auch ein Teil der Zehntklässler optimale Bedingungen vor, um sich auf ihr Abitur vorzubereiten.