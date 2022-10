Qualm drang aus Wohnhaus: Selbstgebauter Teelichtofen löst Großeinsatz in Much aus

Much -

Alternative Heizmethoden angesichts der Energiekrise sehen Feuerwehren kritisch: Zu groß ist die Brandgefahr. Wegen eines unbeaufsichtigten Teelichtsofens wurde am Sonntagmittag die Mucher Feuerwehr alarmiert.



In der ersten Meldung um 11.52 Uhr hieß es, dass es im Erdgeschoss eines Hauses an der Dorfstraße in Marienfeld brennen sollte. Drei Minuten später wurde das Stichwort „Menschenleben in Gefahr“ hinzugefügt. Wie Pressesprecher Markus Frohn berichtete, seien alle Einheiten wegen der Indienstellung eines neuen Löschfahrzeugs auf der Wache gewesen und konnten schnell ausrücken.



Much: Teelichtofen geriet in Wohnung außer Kontrolle

Bei Eintreffen drang Qualm aus dem Vierparteienhaus. Tatsächlich hielten sich im Obergeschoss noch zwei Frauen und zwei Kinder auf, die sich nicht durch das verrauchte Treppenhaus getraut hatten. Die Feuerwehr geleitete sie nach draußen.

In der Erdgeschosswohnung war Frohn zufolge ein Teelichtofen – ein Tontopf über mehreren Kerzen – außer Kontrolle geraten. Es brannte noch nicht, aber dichter Qualm drang aus der Wohnung. Die Dame hätte ihr Zuhause verlassen, ohne die Kerzen auszublasen, berichtete Frohn. (mfu)