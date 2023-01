Much – Ein Motorradfahrer ist am Samstagmittag in Much von der Straße abgekommen und in einen Stacheldraht gefahren. Dabei wurde der 36 Jahre alte Mann aus Köln schwer verletzt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der 36-Jährige auf der Landesstraße 352 zwischen Walterscheid und Hohn in Richtung Neunkirchen-Seelscheid. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Stacheldrahtzaun.

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus in Köln. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. (hen)