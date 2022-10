Wälder in Much: Private Besitzer geben Tipps zur Wiederaufforstung

Much -

Stürme, Borkenkäfer und Trockenheit. Die Wälder hatten in den vergangen Jahren einiges zu ertragen. Die privaten Forstbesitzer, die sich in der Forstbetriebsgemeinschaft Much zusammengeschlossen haben, wollen sich nun darauf konzentrieren, neue Wälder für die Zukunft anzupflanzen. Weil die Gefahr besteht, dass sich das Wild genüsslich an den frischen Trieben bedient, arbeiten die Waldbauern eng mit Jagdpächtern und Forstamt zusammen.