Biergärten im Rhein-Sieg-Kreis: Der Herrenteich in Much

Ein herrlicher Angelteich, der auch zum Bootfahren einlädt, zeichnet die Gaststätte Herrenteich aus, die an der Wahnbachtalstraße zwischen Neunkirchen-Seelscheid und Much liegt. Seit jeher ist diese Lokalität ein beliebtes Ausflugsziel für Gäste aus dem Rhein-Sieg-Kreis, aber auch weit darüber hinaus. Zwar ist das Restaurant geschlossen, aber an einer Wurstbude können sich Besucher verköstigen und mit ihren Getränken auch weiterhin in den Biergarten setzen.



Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag ab 12 Uhr, durchgehend warme Küche



Adresse: 53804 Much, Kreuzkapelle 1



Telefon: 02245-750