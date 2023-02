Bonn – Die Bonner Polizei hat eine 15-Jährige aus dem Bonner Stadtteil Plittersdorf wiedergefunden. Sie meldete sich am Montagabend bei einer Polizeiwache. Die Vermisste wurde zuvor am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr an ihrer Wohnung in der Gotenstraße zuletzt gesehen.

Laut Polizei sollte sie vor ihrer Flucht mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden, doch dort kam sie nie an: Die 15-Jährige flüchtete aus dem Krankenwagen. (red/mab)