Blindgänger im Rhein: Bombe nahe der Bonner Kennedybrücke unschädlich gemacht

Bonn -

Bei Arbeiten im Flußbett des Rheins ist am Mittwochmittag nahe der Kennedybrücke in Bonn ein rauchender Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Wie die Stadt mitteilte, handelt es sich offenbar um eine beschädigte Phosphor-Brandbombe. Sie wurde von einem Gerät, dass im Flußbett arbeitete, aufgenommen und auf einem Schiff abgelegt. Arbeiter bedeckten die Bombe auf Höhe des Brassertufers zunächst mit Erde und erstickten so den Brand.

Die Feuerwehr richtete einen Sperrradius von 100 Metern ein. Die Stadt sperrte das Brassertufer und evakuierte das Uferareal. Die Wasserschutzpolizei sicherte den Fund zum Rhein hin ab. Die Schifffahrt musste aber nicht eingestellt werden.



Die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sicherten daraufhin die Bombe. Kurze Zeit später wurden die Sperrungen wieder aufgehoben. (ps)