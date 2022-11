Bonn – Die Bonner Polizei hat am Mittwochabend einen Mann festgenommen, der am Bertha-von-Suttner-Platz handgreiflich geworden ist. Der 57-Jährige spuckte und schlug einer Frau (71) unvermittelt ins Gesicht, so die Polizei am Donnerstag.

Als der Begleiter der Frau dazwischen ging, schubste der Mann auch ihn zu Boden und trat auf den am Boden liegenden Begleiter ein. Zeugen alarmierten währenddessen die Polizei, die Beamten konnten den Verdächtigen noch vor Ort festnehmen. Laut Polizei setzte sich der Mann erheblich zur Wehr.

Der Mann ohne Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (mab/red)