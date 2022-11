Bonn/Meckenheim – Am vergangenen Samstag haben Bundespolizisten am Bonner Hauptbahnhof einen jungen Mann aus Meckenheim gefasst, der rechtskräftig wegen räuberischer Erpressung verurteilt ist. Nach Angaben der Bundepolizei kontrollierten die Beamten gegen 18.30 Uhr den 24-jährigen Reisenden. Beim Abgleich der Daten im Fahndungssystem stellte sich heraus, dass der 24-jährige Deutsche nach rechtskräftigem Urteil des Amtsgerichts Düsseldorf zur Festnahme ausgeschrieben war.



Wegen räuberischer Erpressung, Körperverletzung und Betrugs muss der Verurteilte eine widerrufene Bewährungsstrafe von zwei Jahren im Strafvollzug antreten. Die Bundespolizisten forderten den Haftbefehl an und überstellten ihn an die Justizvollzugsanstalt in Siegburg. Die nächsten zwei Jahre wird der Meckenheimer nun in Haft verbringen müssen. (ps)