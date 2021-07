Dealer vor Gericht: Unbekannte brachen Auto auf und ließen Marihuana-Päckchen zurück

Bonn/Hennef -

Angeblich war es sein erster Dealer-Job: Aber der Start in die kriminelle Karriere wurde einem 25-Jährigen ordentlich vermasselt. Denn in der Nacht zum 20. April 2020 wurde das Auto, in dem er seine Drogen gebunkert hatte, aufgebrochen oder auch nur Opfer von Zerstörungswut. Jedenfalls wurde die Heckscheibe des Opel Astra eingeschlagen und der Kofferraum durchwühlt. Was die Täter gesucht haben, wird ihr Geheimnis bleiben. Denn als Beamte am nächsten Morgen am Tatort eintrafen – eine Nachbarin mit Hund hatte sie alarmiert – entdeckten sie neben dem demolierten Wagen zahlreiche Päckchen mit Marihuana, die auf offener Straße, im Kofferraum und unter dem Fahrzeug verstreut lagen. Der Stoff hatte die Täter offenbar nicht interessiert.