Bornheim – In der Nacht ins Neues Jahr ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus auf der Kölner Landstraße eingebrochen. Die Bewohner hatten an Silvester gegen Nachmittag das Haus verlassen. In der Nacht kehrten sie zurück und bemerkten die aufgehebelte Eingangstür.

Nach Angaben der Polizei hatten der Einbrecher das gesamte Haus durchsucht und eine Spielkonsole und Bekleidung entwendet. Die Polizei ermittelt nach dem Unbekannten. (red)