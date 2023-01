Bonn – Wegen großer Eiszapfen, die sich auf der A565 an den Drahtseilen der Bonner Nordbrücke (Friedrich-Eber-Brücke) in Bonn gebildet hatten, wurde die Brücke am Samstagmorgen von der Polizei vorsorglich für rund zwei Stunden gesperrt. Ein Autofahrer hatte sich bei der Polizei gemeldet und auf die Eisbrocken hingewiesen.

Wie die Polizei Köln weiter informiert, kam es aufgrund der Sperrung zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem etwa vier Kilometer langen Stau. Nachdem gegen 11 Uhr bereits die Fahrbahn Richtung Bonner Zentrum wieder freigegeben werden konnte, war die Strecke in Richtung Beuel erst ab Mittag wieder befahrbar. (red/lsc)