Feuer auf Reiterhof: Scheune mit Strohballen in Bonn brennt auch nach 24 Stunden noch

Bonn -

Auch nach 24 Stunden ist das Feuer auf dem Annaberger Hof in Bonn weiterhin nicht vollständig gelöscht. Das teilte die Feuerwehr Bonn am Donnerstagmorgen via Twitter mit.



Feuerwehr Bonn und Technisches Hilfswerk arbeiteten die ganze Nacht hindurch. Der Brand auf dem landwirtschaftlichen Gut am Rand des Kottenforstes in Bonn, das als Reiterhof genutzt wird, war am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr Bonn brannten Heu- und Strohballen in einer Scheune des Hofes mit einer Grundfläche von rund 1000 Quadratmetern, der sich am Nordrand des Kottenforstes im Stadtteil Friesdorf befindet.



Die Feuerwehr wurde um etwa 7.40 Uhr alarmiert. Mitarbeitende des Reiterhofes brachten rund 20 Pferde in Sicherheit, die in einem angrenzenden Stall untergebracht waren und entfernten mehrere große Rundballen aus dem betroffenen Bereich. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude des Anwesens.

Feuer auf Reiterhof in Bonn: Löscharbeiten sind aufwändig

Menschen oder auf dem Hof lebende Pferde waren durch das Feuer nicht in Gefahr. Die Löscharbeiten gestalten sich aufwändig, weil die Wasserversorgung zum Teil über Tankwagen der Feuerwehr gewährleistet werden muss. Um den großen Bedarf an Löschwasser sicherzustellen wurden zudem zwei Schlauchleitungen von rund einem Kilometer Länge zum Einsatzort verlegt.

Die Einsatzkräfte entfernen die Stroh- und Heuballen aus der teilweise eingestürzten Halle, um dem Feuer weitere Nahrung zu entziehen. Auf einer naheliegenden Koppel werden sie abgelöscht. Dazu werden seit mehreren Stunden bis zu sechs Radlader eingesetzt. Das Technische Hilfswerk aus Köln und Siegburg und die Abfallwirtschaft BonnOrange unterstützen den Einsatz.

Über dem Hof stand am Morgen eine große Rauchsäule. Der Brandgeruch verteilte sich in umliegende Stadtteile. Wegen des Brandgeruchs setzte die Feuerwehr Bonn auch über die Nina Warn-App eine Meldung ab. (ps/hen)