Bonn – Die Klimaschützer von Fridays for Future Bonn rufen für Freitagmittag in der Stadt zu einer Demonstration für mehr Klimaschutz auf. Unter dem Motto „Globaler Klimastreik im Zeichen des Friedens“ erwarten die Veranstalter zum Start im Hofgarten am Universitäts-Hauptgebäude etwa 3000 Teilnehmer.

Die Demonstration beginnt um 12.30 Uhr. Der Protestzug wird sich auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen: Am Neutor, Martinsplatz, Münsterplatz, Windeckstraße, Bottlerplatz, Budapester Straße, Berliner Platz, Oxfordstraße, Bertha-von-Suttner-Platz, Sandkaule, Welschnonnenstraße, Theaterstraße, Erzbergerufer, Moses-Hess-Ufer, Brassertufer, Rheingasse, Belderberg, Adenauerallee, Am Hofgarten.

Die Demonstration soll gegen 17 Uhr enden. Während des Zuges der Teilnehmer durch die Innenstadt erwartet die Bonner Polizei Behinderungen für den Verkehr. (ps)