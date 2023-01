Bonn – Eine 50 Jahre alte Fußgängerin ist am Dienstagmorgen in Bonn-Oberkassel schwer verletzt worden, ein Autofahrer hatte sie beim Abbiegen erfasst.

Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau gegen 7.50 Uhr bei einer grün leuchtenden Fußgängerampel die Kastellstraße überqueren. Gleichzeitig wollte ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Auto von der Königswinterer Straße nach links in die Kastellstraße abbiegen. Die Frau stürzte durch die Kollision zu Boden und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass Rettungskräfte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen mussten. (hen)