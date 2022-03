Guide Michelin: Das sind die Sterne-Restaurants in und um Bonn

Bonn -

Der Guide Michelin hat wie im vergangenen Jahr seine Sterne für das Jahr 2022 erst im März vergeben. Trotz Corona-Krise und längerem Lockdown sieht das Leitmedium der Restaurantführer die deutsche Gastronomie im Aufwind.



327 Restaurants sind landesweit mit einem Michelin Stern ausgezeichnet worden. Damit wurde eine neue Rekordzahl erreicht. Insgesamt neun Restaurants erhielten drei Sterne, 46 Restaurants durften sich über zwei Sterne freuen und weitere 272 Gourmetadressen bekamen einen Stern, darunter auch zwei Bonner Feinschmeckeradressen.

Halbedel’s Gasthaus in Bonn

Das Bad Godesberger „Halbedel’s Gasthaus“ zählt zu den Evergreens. Rainer Maria Halbedel steht seit Jahrzehnten für unverminderte kulinarische Extraklasse, mit der er seine Gäste in einer Gründerzeitvilla auf der Rheinallee verwöhnt.

Restaurant Yunico im Kameha Grand Hotel

Zu den Konstanten der hiesigen Spitzengastronomie zählt zudem das Restaurant Yunico im Kameha Grand Hotel am Oberkasseler Rheinufer. Chefkoch Christian Sturm-Willms und sein Team überzeugen die Juroren Jahr für Jahr mit einer Melange aus japanischer Sterneküche und modernen mediterranen Einflüssen.



Für seinen Stil und seine Finesse erhält das Restaurant seit 2016 verlässlich einen Stern.

Clostermanns Hof in Niederkassel

Auch der Michelin-Stern für Clostermanns Hof in Niederkassel wurde erneut bestätigt. Küchenchef Thomas Gilles freut sich über die Auszeichnung. Er sei jedoch für „das gesamte Team gedacht“, betont Gilles. Ein guter Koch allein könne nicht viel bewirken, das Zusammenspiel in der Küche und im Restaurant mit dem dortigen Chef Dennis Blanke sei extrem wichtig. Nur dann „fühlt sich der Gast auch wohl, und es schmeckt ihm“. Und nur so bekomme man auch den Michelin-Stern.

Steinheuers Restaurant Zur alten Post in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Seine gewohnten zwei Sterne konnte auch Steinheuers Restaurant Zur alten Post in Bad Neuenahr-Ahrweiler bestätigen.



Gasthaus Sanct Peter Restaurant Brogsitter nach Flut noch geschlossen

Auf der Liste der gestrichenen Sterne befindet sich hingegen das historische Gasthaus Sanct Peter Restaurant Brogsitter, das aufgrund der durch die Flut im vergangenen Sommer erlittenen Schäden seinen Betrieb bis heute einstellen musste. Das Gasthaus wird gegenwärtig renoviert und soll bald wiedereröffnen. (mit vr)