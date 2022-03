Landgericht: Mutmaßlich professionelle Einbrecherinnen in Bonn angeklagt

Bonn/Windeck -

Wegen Einbruchdiebstahls müssen sich seit Mittwoch zwei Frauen im Alter von 32 und 38 Jahren vor dem Bonner Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, am 29. Juli 2020 in zwei benachbarte Einfamilienhäuser in Windeck-Leuscheid eingebrochen zu haben. Dabei sollen die Frauen Schmuck, darunter je ein Ehering in beiden Häusern, und Geld im Gesamtwert von knapp 5000 Euro mitgenommen haben.



Gegen 6 Uhr, so heißt es, sollen die Frauen mit zwei männlichen Komplizen zunächst die Terrassentür des ersten Hauses aufgehebelt haben. Im Inneren fanden sie neben dem Ehering und Geld auch eine Kette, Ohrstecker sowie mehrere Krawattenklammern.



Der Schaden liegt bei 894 Euro, dazu kommen die Reparaturkosten für die Terrassentür. Im Nachbarhaus fiel die Beute für die Einbrecher mit 3721 Euro üppiger aus als beim ersten Einbruch; Schmuck im Wert von rund 1000 Euro fiel den Dieben in die Hände.



Zweite Anklage in Paderborn



Aufgeflogen war die mutmaßliche Täterschaft der beiden Frauen schließlich in Paderborn, wo gegen sie außerdem noch wegen räuberischer Erpressung ermittelt wurde. Zumindest die Jüngere der beiden ist bereits mehrfach einschlägig vorbestraft. Derzeit befinden sich beide in Haft. Mit einem Urteil in dem Bonner Verfahren wird Mitte März gerechnet.