Sturz in Bonner Bach: Betagtes Pferd muss eingeschläfert werden

Bonn -

Ein Pferd ist am Freitag nach einem Sturz in einen Bach im Bonner Süden von Tierärztinnen eingeschläfert worden. Nach Angaben der Bonner Feuerwehr war das betagte Tier im Katzenlochbachtal im Süden Bonns zwischen den Stadtteilen Ückesdorf und Ippendorf am Nachmittag in den Bach gestürzt. Das berichtete die Feuerwehr auch via Twitter.

Es konnte sich aus seiner misslichen Lage aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Auch mit Unterstützung des Pferdehalters gelang es dem 37 Jahre alten Tier nicht wieder aufzustehen. Es lag den Angaben zufolge bereits anderthalb Stunden im Wasser, als die ersten Rettungskräfte am Unfallort eintrafen. Die Feuerwehr, die mit etwa 20 Mann im Einsatz war, zog das Pferd aus dem Bach, doch ein Geschirr, um das entkräftete Tier wieder aufzurichten, kam nicht mehr zum Einsatz. Zwei Veterinärinnen entschieden in Absprache mit dem Halter, das Pferd einzuschläfern. (ps)