Überfall auf Bonner Getränkemarkt: Täter bedrohen Personal mit Pistole – Fahndung läuft

Bonn -

Am Mittwoch haben zwei maskierte und

bewaffnete Täter einen Getränkemarkt auf der Straße "Am Roten Boskoop" in Bornheim Merten überfallen. Sie bedrohten das personal mit Pistolen und forderten sie auf, Bargeld herauszugeben. Schließlich erbeuteten sie mehrere hundert Euro. Die Räuber flüchteten mit ihrer Beute aus dem Markt.

Die Polizei fahndet nun nach den Tätern und bittet um Mithilfe. Der erste Täter sei nach Zeugenaussagen ungefähr 1.75 m groß gewesen, habe weiße Haare und eine Halbglatze gehabt und dunkle Kleidung sowie einen Rucksack getragen. Die zweite Person habe wohl eine Körpergröße von 1.70 m mit eher dicklicher Statur und dunklem Haar. Auch er trug dunkle Kleidung und einen Rucksack. Ihr Fluchtauto war möglicherweise eine Mercedes A-Klasse mit ausländischen Kennzeichen. Die Polizei ist unter der Rufnummer 0228-150 zu erreichen. (red)