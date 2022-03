Von Polizei gestellt: Mann zieht in Bonner Stadtbahn Messer und zerschlägt Glaswand

Bonn -

Ein 23 Jahre alter Mann soll am Mittwoch in einer Bonner Stadtbahn der Linie 16 ein Messer gezogen haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr der Mann in der Bahn gegen 21.10 Uhr in Richtung Bad Godesberg. Ein lautstarker Streit eines Pärchens soll ihn so gestört haben, dass er das Messer gezogen haben soll. Mit dem Messer schlug er nach Angaben der Polizei gegen eine gläserne Trennwand, die dadurch zersprang. Fahrgäste zogen die Notbremse, die Bahn kam an der Haltstelle Deutsche Telekom zum Stillstand.

Der Mann verließ die Bahn und lief davon. Alarmierte Polizisten konnten den Verdächtigen kurze Zeit später an der August-Bebel-Allee unter Vorhalt von Schusswaffen stellen. Das Messer konnten die Polizisten nicht bei ihm finden. Auch die Suche im Umfeld und ein eingesetzter Spürhund blieb ergebnislos.

Polizisten brachten ihn in einem Gefängnistransportwagen zur Wache. Beamte der Kriminalpolizei übernahmen die Ermittlungen. Am Donnerstag wurde er wegen fehlender Haftgründe entlassen. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung. (hen)