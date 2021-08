Brand auf einem Obsthof: Erntehelfer retten sich aus Wohncontainern ins Freie

Königswinter -

Brand auf einem Obsthof: In einem Wohncontainer zwischen Scheunen und Feldern war in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die Menschen, junge Erntehelfer aus Europa, konnten sich ins Freie retten. Ein Bewohner wurde verletzt und musste nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter in ein Krankenhaus transportiert werden.



Um 3.22 Uhr war Alarm ausgelöst worden. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Fahrzeugen aus; insgesamt waren 40 Kräfte der Einheiten Bockeroth, Oelberg, Uthweiler, Oberdollendorf und Altstadt im Einsatz.



Im Schlafanzug und mit Decken: Die jungen Erntehelfer aus Osteuropa wurden durch das Feuer aus dem Schlaf geschreckt. Verletzt wurde niemand, so die Feuerwehr. Orphal Foto:

Sie legten auf dem Obsthof Löschwasserleitungen und bekämpften die Flammen, die sich durch das zweistöckige Containerdorf fraßen. Zwei Container brannten laut Feuerwehr aus, vier weitere wurden stark in Mitleidenschaft gezogen.



Die Bewohner der 22 Unterkünfte standen unterdessen in Gruppen im Freien, bekleidet mit Schlafanzügen und in Decken gehüllt. Der Schreck stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Weitere Gebäude des weitläufigen Hofes, auf dem Erdbeeren und Äpfel angebaut werden und zu dem außerdem eine Reitschule und ein Pensionspferdestall gehören, waren nicht betroffen.



Die Brandursache ist unklar, auch zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis: In einer ersten Version hieß es, dass es bei dem Brand keine Verletzten gab.