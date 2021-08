Busnetz in Bad Honnef: Zwei Kleinbuslinien verbessern Angebot erheblich

Bad Honnef -

Seit dem Fahrplanwechsel am Mittwoch gilt das stark verbesserte Busangebot in Bad Honnef. Eine der beiden neu eingerichteten Kleinbuslinien (566) bedient den Stadtteil Selhof. Vier Busse hat Markus Decker, der das Busunternehmen in zweiter Generation führt, neu angeschafft und insgesamt 800.000 Euro dafür investiert. „Das war nur möglich, weil wir einen langfristigen Vertrag mit der RSVG abschließen konnten, der über fünfeinhalb Jahre läuft“, sagte er.



Die Busse können 30 beziehungsweise 35 Personen befördern und verfügen über Niederflureinstieg sowie eine Rampe für Rollstuhlfahrer. Durch den geringeren Radstand sind sie insgesamt manövrierfähiger in engen Gassen. Die zweite Kleinbuslinie (567) verbindet Bad Honnef mit „Breite Heide“ in Rheinbreitbach.



„Busnetz auf links gedreht“

„Nach vielen Jahren der Diskussion haben wir das Busnetz in Bad Honnef auf links gedreht“, sagte Christoph Gronek vom Referat Wirtschaftsförderung beim Rhein-Sieg-Kreis. Die Veränderungen betreffen auch die Nachbarkommunen Königswinter, Unkel, Linz und Asbach.



Die neue Schnellbuslinie SB51 braucht für die Strecke Bad Honnef–Asbach 30 Minuten weniger und fährt in dichterem Takt. „Die Umgestaltung des Busnetzes in Bad Honnef bringt viele Verbesserungen mit sich“, führte Volker Otto, Geschäftsführer der RSVG aus. Holger Heuser, Erster Beigeordneter, bedankte sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement am Projekt ÖPNV 2.0, das für Bad Honnef die Verkehrswende einläuten soll.