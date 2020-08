Corona in Rhein-Sieg: Schüler klagen über Hygienemängel an Schule

Rhein-Sieg-Kreis -

Das bevölkerungsreichste Land der Bundesrepublik kämpft gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Fast jeden Tag werden neue Entwicklungen im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen, Quarantänezahlen oder Veranstaltungsabsagen wichtig. Wir informieren über die wichtigsten Entwicklungen.

Mittwoch, 19. August: Schülerin klagt über Hygienemängel

Das Hygienekonzept kann nicht aufgehen“, beklagte eine Schülerin des Sieglarer Georg-Kerschensteiner Berufskollegs gegenüber dieser Zeitung. Wie berichtet, wurden dort drei Corona-Infektionen festgestellt, mehrere Hundert Schüler und Lehrkräfte stehen unter Quarantäne.

Viele Schülerinnen und Schüler hielten sich nicht an die Maskenpflicht, berichtet die junge Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung preisgeben möchte. Vor oder nach einem Zimmerwechsel werde oft nicht ausreichend desinfiziert. Und: „Desinfektionsmittel müssen wir aus der Klassenkasse bezahlen.“ Mit vielen Mitschülern teile sie das Unverständnis darüber, dass man nicht beim Unterricht in Kleingruppen wie vor den Ferien geblieben sei. „Das hat vorher wirklich gut geklappt.“ Nun fielen nicht zuletzt viele Hauptfachstunden aus, weil Lehrkräfte in Quarantäne seien.



Kein Unterrichtsausfall

Ausführlich nahm Schulamtsleiter Hans Clasen Stellung zu dieser Kritik. So sei es „die absolute Ausnahme“, wenn Schüler und Schülerinnen an einem Tag den Klassenraum wechselten; sollten sie nach einer Pause denselben Raum wieder nutzen, so sei die Desinfektion zwischendurch nicht vorgeschrieben: Eine tägliche Desinfektion halte das Robert-Koch-Institut für ausreichend. Dass Desinfektionsmittel aus der Klassenkasse bezahlt würden, sei weder im Schulamt noch an der Schule selbst bekannt. Der Kreis als Schulträger stelle ausreichend Desinfektionsmittel bereit, die in jedem Raum des Berufskollegs vorhanden seien. Auch die Hausmeister hätten Reserven. An der Rückkehr zum Präsenzunterricht führe kein Weg vorbei, macht Hans Clasen mit Hinweis auf die Vorgabe der Landesregierung deutlich. Dass aber Unterricht in den Hauptfächern komplett ausfalle, sei für ihn nicht nachvollziehbar.

Schon vor den Ferien sei digitaler Unterricht bei Abwesenheit von Schülern oder Lehrkräften erfolgreich praktiziert worden. Für die in diesem Schuljahr neu angemeldeten Schülerinnen und Schüler seien dafür neue Accounts anzulegen gewesen – und das sei an den ersten drei Schultagen noch nicht vollständig abgeschlossen gewesen.

Dienstag, 18. August:

„Besorgniserregend, aber beherrschbar“: In gleicher Weise wie Kanzlerin Angela Merkel schätze er die Corona-Situation auch im Rhein-Sieg-Kreis ein, sagte Landrat Sebastian Schuster am Dienstag – auch nach dem Bekanntwerden von drei Infektionen und 400 Quarantänefällen am Georg-Kerschensteiner-Berufskolleg des Kreises.

Schuster äußerte sich am Mittag bei einer kurzfristig angesetzten Telefon-Pressekonferenz. „Es tut uns leid“, sagte er zu einer Informationspanne. „Es ist aber nichts Schlimmes passiert.“ Wie berichtet, waren mit einem ersten Brief aus dem Kreishaus auch Haushaltsangehörige von Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften in Quarantäne geschickt worden.

Nicht nur im Rhein-Sieg-Kreis: Viele der Schülerinnen und Schüler wohnten in Bonn oder Köln, andere in Rheinland-Pfalz oder Nachbarkreisen, eine Lehrkraft sogar im Ruhrgebiet, sagte Kreis-Schulamtsleiter Hans Clasen. Allerdings müsse man aufgrund der gestiegenen Testzahlen bis zu vier Tage lang auf Resultate warten, sagte Meilicke. So oder so müssen alle für 14 Tage in Quarantäne bleiben.

Das gilt auch für alle anderen der derzeit 974 Personen in der sogenannten häuslichen Absonderung. Denn nicht nur am Berufskolleg Sieglar wurden Infektionen bekannt. „Es gibt elf Ausbrüche an Schulen und Kitas“, berichtete Meilicke auf Anfrage – mit mindestens zwei Infizierten. Schulen oder Orte zu nennen sei der Behörde aber just gestern noch vom Bundesdatenschutzbeauftragten untersagt worden.

Sonntag, 16. August: Drei Schüler des Berufskollegs in Sieglar positiv auf Coronavirus getestet – 400 Menschen in Quarantäne

In eine unfreiwillige Verlängerung der Sommerferien hat das Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte des Georg-Kerschensteiner-Berufskollegs in Sieglar geschickt: Drei Schüler der Schule in Zuständigkeit des Rhein-Sieg-Kreises waren zum Ende der vergangenen Woche positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Die Auswirkungen auf das Umfeld der Infizierten sind erheblich. Die betroffenen Schüler seien „mit zahlreichen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräften in engen Kontakt getreten“, heißt es in einem Schreiben des Kreis-Schulamtsleiters Hans Clasen, das dieser Redaktion vorliegt: Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte von 15 Klassen müssen in Quarantäne.

Auch über die gemeinsame Nutzung von Räumen in der Schule könnten die positiv Getesteten Mitschüler und Pädagogen angesteckt haben. „Die Räume in einem Trakt der Schule sind von verschiedenen Klassen genutzt worden“, sagte am Sonntag Rita Lorenz, die Sprecherin der Kreisverwaltung.

Das Gesundheitsamt, so weiter der Brief von Schulamtsleiter Clasen, habe daher „keine andere Möglichkeit“, als alle diejenigen Schülerinnen und Schüler sowie Pädagogen als „Kontaktpersonen mit hohem Risiko“ einzustufen, die sich regelmäßig in diesen Räumen aufgehalten hätten.

Die Konsequenz: 14 Tage „häusliche Absonderung“; die Wohnung dürfen Schüler und Lehrkräfte ebenso wenig verlassen wie zu Hause Besuch empfangen.

Eine entsprechende Verfügung werde von den jeweils zuständigen Ordnungsämtern zugestellt, informierte das Schulamt die Adressaten des Schreibens. Mit den infizierten Schülern hatte die Kreisverwaltung direkt Kontakt aufgenommen. Andere werden nun vom Schulamt über die Quarantäne informiert. „Weil es so viele waren, kann das Gesundheitsamt nicht alle anrufen“, sagte Kreissprecherin Lorenz.

Corona-Fälle an Bonner Schulen

Eine Schülerin des Bonner Konrad-Adenauer-Gymnasiums ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Vier weitere Kinder wurden als Kontaktpersonen erster Ordnung eingestuft und ebenfalls unter Quarantäne gestellt, teilte das Presseamt der Stadt Bonn mit.

Ein Lehrer am Hardtberg-Gymnasium weist ebenfalls ein positives Testergebis auf. Da dieser allerdings nur an einer Lehererkonferenz teilgenommen hat, bei der alle Schutzregeln eingehalten wurden, müssen keine weiteren Menschen in Quarantäne.

Akut sind 60 an Covid-19 erkrankte Menschen in Quarantäne. Seit 28. Februar 2020 wurden insgesamt 930 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet (Stand: Sonntag, 16. August 2020). Neun Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, 861 Personen sind wieder genesen.

Freitag, 14. August: Corona-Fall beim Bonner SC hat Folgen für den Landesligisten 1. FC Spich

Nun hat das Coronavirus auch den Amateurfußball im Rhein-Sieg-Kreis ereilt. Die gesamte Mannschaft des 1. FC Spich muss sich bis zum 23. August in Quarantäne begeben – so lautet die Anordnung des Kreisgesundheitsamtes.

Der Landesligist hatte am vergangenen Sonntag ein Testspiel gegen den Regionalligisten Bonner SC (4:1) bestritten, der vier Tage später einen Covid-19-Fall im Spielerkreis vermelden sollte.

„Insgesamt wurden 60 Kontaktpersonen der Kategorie eins zur häuslichen Absonderung verpflichtet“, bestätigt Rita Lorenz, Pressesprecherin des Rhein-Sieg-Kreises. Zu den besagten Personen zählen sämtliche am vergangenen Sonntag auf den Spicher Höhen anwesenden Spieler des 1. FC Spich und Bonner SC sowie der gesamte Staff beider Vereine.

Mittwoch, 12. August: Kein positiver Test bei der

Lebenshilfe

Die Rhein-Sieg-Werkstätten der Lebenshilfe in Troisdorf können am Montag wieder öffnen. Das sagte auf Anfrage Geschäftsführer Markus Wilden. Nach einer Corona-Infektion war die Werkstatt vor zehn Tagen geschlossen und ein Test für alle Beschäftigten angeordnet worden.

„Es sind 429 Personen getestet worden“, sagte Wilden am Mittwoch. „Von 422 liegt uns ein negatives Testergebnis vor.“ Bei sieben Personen müsse der Test wiederholt werden, sie bleiben bis zum Vorliegen eines negativen Resultats in Quarantäne. Wenige Tage noch müssten vier Personen in Quarantäne bleiben, die wegen der Schwere ihrer Behinderung nicht getestet werden konnten: Dann ist die Inkubationszeit vorbei. (dk)

Sonntag, 9. August: In fast allen Städten im Kreis gibt es Neuinfektionen

Mittlerweile sind im Rhein-Sieg-Kreis 1630 gemeldete Corona-Fälle bekannt, das sind im Vergleich zu Vortag vier Infektionen mehr. Aktuell sind 112 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Sonntag, 2. August: Einige Neuinfektionen im Kreis

Insgesamt sind im Rhein-Sieg-Kreis mittlerweile 1578 Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. 1441 Personen sind wieder genesen.

Montag, 27. Juli: Ergebnisse der Swisttaler Erntehelfer liegen vor

Die Ergebnisse der erneuten Corona-Tests auf einem Swisttaler Obsthof liegen dem Gesundheitsamt nun vor. Demnach sind von insgesamt 182 Proben zehn positiv. Darunter sind auch drei neu mit dem Corona-Virus infizierte Personen. Diese drei positiv Getesteten sind von den anderen Erntehelfern isoliert worden. Insgesamt zählt der Rhein-Sieg Kreis momentan 61 aktive Corona-Fälle.

Freitag, 24. Juli: Mehrere Infektionen in einem Restaurant in Bonn

In einem Restaurant in Bonn-Poppelsdorf ist es in der ersten Juli-Hälfte zu mehrerer Ansteckungen von Gästen und Mitarbeitern gekommen. Wie das passieren konnte, ist weiterhin unklar. Die Lüftungsanlage scheidet nach Untersuchungen durch das Gesundheitsamt aus. Bluttests sollen jetzt in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Bonn weitere Aufklärung bringen.

Donnerstag, 23. Juli: 124 Erntehelfer verlassen Obsthof in Swisttal trotz Quarantäne

Auf einem von 20 Corona-Infektionen betroffenen Obsthof in Swisttal in der Nähe von Bonn haben 124 Erntehelfer trotz bestehender Quarantäne über Nacht und eigenmächtig den Heimweg nach Rumänien angetreten. Das teilten der Rhein-Sieg-Kreis und die Gemeinde am Donnerstag mit.

Meh Informationen dazu hier.

Montag, 20. Juli: 19 Corona-Infizierte auf Obsthof in Swisttal

Auf einem Obsthof in Swisttal haben sich 19 Erntehelfer mit Corona infiziert. Am Donnerstagabend war das Virus bei einer Mitarbeiterin des Betriebs festgestellt worden. Daraufhin seien am Samstag alle 323 Mitarbeiter getestet worden, sagte die Kreisdirektorin des Rhein-Sieg-Kreises, Svenja Udelhoven, am Montag in einer Pressekonferenz. Bei 19 von ihnen sei dieser Test positiv ausgefallen. Sie hätten aber bisher keine Krankheitssymptome. Alle Mitarbeiter stünden nun unter Quarantäne.

Die Erntehelfer stammen den Angaben zufolge überwiegend aus Rumänien, aber auch aus anderen Ländern und zu einem geringen Anteil auch aus Deutschland. Die Unterbringung der Helfer wurde als gut beschrieben, es gebe keine Sammelunterkünfte, vielmehr seien die Arbeiter jeweils zu zweit in Containern untergebracht, sagte der Leiter des Kreisgesundheitsamtes, Rainer Meilicke. Die Erdbeeren auf dem Hof können nun erst einmal nicht mehr gepflückt werden.

Mittwoch, 15. Juli: Aktuell 20 Fälle im Kreis

Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es am Mittwochnachmittag 20 akute Krankheitsfälle. In Königswinter gibt es im Vergleich zu Dienstag einen Fall weniger, in Niederkassel und Sankt Augustin jeweils einen mehr. Genesen sind laut Kreis 1415 Personen.

Dienstag, 14. Juli: Noch 19 Fälle im Kreis - 1417 Menschen wieder genesen

Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es am Dienstagnachmittag noch 19 akute Krankheitsfälle. Im Vergleich zu Montag sind ein weiterer Fall in Lohmar, und zwei Fälle in Niederkassel dazugekommen. 1417 Menschen sind unterdessen wieder genesen.

Freitag, 10. Juli: 74 Menschen sind in Quarantäne

Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 1.483 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Zurzeit befinden sich 74 Menschen in häuslicher Quarantäne.

Donnerstag, 9. Juli: Altenheim-Bewohner stirbt in Bonn

12.57 Uhr: In Bonn ist am Mittwochabend ein 92-jähriger Mann an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Das teilte die Stadt am Donnerstagmittag mit. Der Mann habe „multiple Vorerkrankungen“ gehabt, heißt es in der Mitteilung. Er wohnte demnach zuletzt im Altenheim Haus Mühlenbach, in dem es seit Ende vergangener Woche insgesamt sechs Coronavirus-Infektionen gegeben hat. Fünf Seniorinnen und Senioren befinden sich aktuell in stationärer Behandlung im Krankenhaus.

Auch unter den Mitarbeitern des Seniorenheims gibt es bislang drei Coronavirus-Fälle. Für den 13. Juli hat das Gesundheitsamt der Stadt eine erneute Testreihe für alle Bewohner und Beschäftigten des Altenheims vorgesehen. Die Einrichtung steht unter Quarantäne.

In ganz Bonn sind aktuell 13 Menschen an Covid-19 erkrankt.

Samstag, 4. Juli: Andrang bei Dönerimbiss-Eröffnung von Rapper Xatar

Bei der Eröffnung eines Döner-Imbisses des Rappers Xatar in der Bonner Innenstadt ist es zu einem Massenandrang gekommen. Laut Ordnungsamt wollten am Samstagnachmittag wohl unerwartet bis zu 350 überwiegend Jugendliche und junge Erwachsene in dem Imbiss essen. Dabei wurden Abstände nach der Corona-Schutzverordnung nicht eingehalten. (dpa)

Freitag, 3.Juli: Lob und Dank an viele Corona-Helfer

Nicht an eine einzelne Person, wie sonst üblich, sondern gleich an eine Vielzahl ehrenamtlich engagierter Lohmarerinnen und Lohmarer vergibt die Stadt im Juli ihre Auszeichnung „Ehrenamt des Monats“. Sie will damit all jenen Anerkennung aussprechen, die in den Zeiten der Corona-Pandemie individuell oder als Teil einer Organisation, einer Vereins oder einer Initiative Hilfsbereitschaft und Solidarität gezeigt haben.

Zu den ausgezeichneten gehört unter anderem das von Manuela Gardeweg geleitete Netzwerk „Lohmar hilft“, dem sich inzwischen mehr als 200 Menschen angeschlossen haben und das Hilfsleistungen vermittelt. Darunter sind rund 90 Dorfbetreuer, 40 Näherinnen sowie ein medizinisches Notfallteam.

Musikalische Unterhaltung in Corona-Zeiten bieten die Discjockeys Michael Tallack, Tim Höndgesberg, Markus Hundhausen und Norbert Muskatewitz. Unter dem Motto „Stay Home Music Lohmar“ spielten sie an vielen Orten in der Stadt für Menschen, die wegen der Kontaktbeschränkungen zuhause geblieben waren.

Der Titel „Ehrenamt des Monats“ geht darüber hinaus unter anderem auch an die Helfer des Einkaufs- und Fahrdiensts des Heimatvereins Dahlhausen, an eine Gruppe von 16 Näherinnen, die Hygieneartikel wie Masken, Kopfhauben und Schutzkittel für die Bewohner der Altenheime im Stadtgebiet produzierten, an die Aktiven der Bürgerstiftung Lohmar, die Altenheim-Bewohnern mit Hilfe von Beamern virtuelle Besuche von Angehörigen ermöglichten.

Auch Ralf Günther, der Wirt des Aueler Hofs, gehört z u den Geehrten. Er finanzierte mit einem Teil der Einnahmen seines Außer-Haus-Verkaufs Hygieneartikel für das Wahlscheider Seniorenheim. Örtliche Landwirte, Bäcker und Geschäftsleute unterstützten ihn dabei mit Sachspenden. (pf)

Mittwoch, 1. Juli: 50 Tote seit Pandemie-Beginn

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind im Kreis Rhein-Sieg 50 Personen gestorben. Aktuell sind noch 14 Menschen erkrankt, teilte der Landrat am Mittwoch mit. Insgesamt wurden 1471 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Dienstag, 30. Juni: Beirat arbeitet unter Corona-Bedingungen

Lohmar: Breidt und Algert sollen nur ein Anfang sein: Auch in anderen Ortsteilen sollen Generationentreffpunkte entstehen, das bekräftigte der Seniorenbeirat in seiner ersten Sitzung nach dem Corona-Lockdown.

Die Arbeit findet weiterhin unter erschwerten Bedingungen statt, so falle die öffentliche Wahlprüfstein-Befragung der Lohmarer Politiker vor der Kommunalwahl aus, stattdessen sollen die Parteien schriftlich um Stellungnahme zu seniorenpoltischen Themen gebeten werden, teilt Gremiumssprecher Bernhard Riegler mit.

Die Seniorenvertretung hat auch den Pflegeplan des Kreises unter die Lupe genommen. Kritisiert werden veraltete Daten und dass der Plan lediglich eine Zustandsbeschreibung (Alterung der Gesellschaft, steigender Bedarf an Pflegeplätzen und Pflegepersonal) sei. Der Kreis solle sich stärker bei der Organisation und Ausbildung der Pflegefach- und Pflegehilfskräfte einbringen. In Lohmar fehle ein Medizinisches Versorgungszentrum.

Den Altenbericht für die Stadt habe der Beirat pünktlich vorgelegt, er soll Ende August im zuständigen Fachausschuss beraten werden. (coh)

Montag, 29. Juni: 13 Menschen im Kreis infiziert - Tennisplatz zur Boulebahn umfunktioniert

Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es am Montagabend noch 13 Menschen, die am Corona-Vius infiziert sind. Dies gab der Kreis am Nachmittag bekannt.

Unterdessen fliegen beim Tennisclub in Siegburg nach der Corona-Pause wieder die Bälle über das Netz. Zum ganzen Artikel geht es hier lang.

Sonntag, 28. Juni: Keine Coronainfektionen auch bei zweiter Untersuchung beim Fleischbetrieb Willms

Vor einer Woche hatte Landrat Sebastian Schuster einen erneuten Massentest beim Fleischbetrieb Willms in Ruppichteroth-Bröleck angekündigt. Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann, so Schuster, hatte nach dem massiven Corona-Ausbruch bei der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück Tests in allen fleischverarbeitenden Unternehmen angeordnet, „die Werkvertragsarbeitnehmer beschäftigen“. Nun liegt das Ergebnis der zweiten Testung vor: Wie ein Sprecher des Unternehmens gestern Nachmittag mitteilte, sind – wie schon beim ersten Reihentest Mitte Mai – alle 692 Testergebnisse negativ.

„Für uns als Unternehmen hat die Gesundheit unserer Mitarbeiter höchste Priorität“, erklärte der Sprecher. Willms unternehme „große Anstrengungen zur Einhaltung der Hygieneregeln“. Die Hygienemaßnahmen im Betrieb seien „noch einmal erhöht“ worden.

Samstag, 27. Juni: Bonn mit Erfolgsmeldung

Die Stadt Bonn vermeldet auf ihrem Twitter-Account einen Erfolg in Bezug auf das Coronavirus. Seit Tagen gibt es kaum neue Infektionen, sodass die Stadt vorerst auf das tägliche Zahlen-Update auf Twitter verzichtet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aktuell sind in Bonn noch zwei Personen erkrankt. Insgesamt wurden 757 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Acht Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, 747 Personen sind wieder gesund.

Donnerstag, 25. Juni: 11 Menschen infiziert – Krisenstab im ‚Stand by‘-Modus

Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 1.462 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden.

„Aufgrund der dauerhaft erfreulich geringen Zahl der Infizierten im Rhein-Sieg-Kreis wird der Krisenstab nach insgesamt 47 Sitzungen nun auf ‚Stand by‘ gesetzt“, so Landrat Sebastian Schuster bei der heutigen Pressekonferenz. „Natürlich werden wir aber sofort, wenn es die Lage erfordert, das System wieder hochfahren.“

Auch die Testungen in den fleischverarbeitenden Betrieben im Rhein-Sieg-Kreis geben derzeit keinen Grund zur Besorgnis. „Bisher sind alle Ergebnisse negativ“, erläutert Ralf Thomas, Leiter der Covid-Fachstelle. Insgesamt wurden in den letzten Tagen 790 Tests in fleischverarbeitenden Betrieben genommen, 780 liegen vor.

„Ich appelliere an die Bürgerinnen und Bürger im Rhein-Sieg-Kreis: Halten Sie sich an die bekannten Abstands- und Hygieneregeln! Nur diese Verhaltensweisen können uns auf Dauer schützen“, sagt Landrat Sebastian Schuster.

Montag, 22. Juni: Noch 15 Menschen im Kreis infiziert – Festival zu Beethoven-Geburtstag verschoben

Am heutigen Montag sind noch 15 Menschen im gesamten Rhein-Sieg-Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Dies gab der Kreis am Nachmittag bekannt (für mehr Zahlen siehe Kasten oben).

Das Festival zu Beethovens 250. Geburtstag schiebt sich wegen Corona außerdem ins kommende Jahr. Mehr Informationen zu der Verschiebung und darüber, wie die Veranstalter das komplette Programm umstrukturieren und welche Veranstaltungen nun stattfinden können, gibt es hier.

Sonntag, 21. Juni: Nur ein weiterer Infizierter in Birker Unterkunft

„Die Situation bleibt stabil“, gab die Stadtverwaltung am Sonntag Entwarnung zum Corona-Fall in der städtischen Flüchtlingsunterkunft in Birk. Wie berichtet, hatte ein Bewohner in der vergangenen Woche eine Covid-19-Infektion gemeldet. Daraufhin testete das Abstrichteam Rheinbach alle Ein Bewohner des Hauses. Am Samstag lagen die Ergebnisse vor. „Lediglich ein Bewohner der bereits betroffenen Wohnung wurde neben dem Anfangspatienten positiv getestet“, teilte die Stadt mit. „Alle anderen Tests verliefen negativ.“

Für die Testaktion hatte sich eigens eine Organisationsrunde aus Vertretern der Stadtverwaltung und Ehrenamtlichen gebildet. „Die Zusammenarbeit läuft ziel- und vor allem teamorientiert“, resümierte der Erste Beigeordnete Peter Madel, was auch für das Sicherheitsunternehmen vor Ort gelte. In vorbildlicher Zusammenarbeit mit Manu Gardeweg von „Lohmar hilft!“ seien die Getesteten über die Ergebnisse informiert worden.

Den beiden Infizierten gehe es gesundheitlich gut, die übrigen Bewohner zeigten Verständnis für die verhängte Quarantäne unter relativ beengten Bedingungen. Eine Geste der Solidarität kam aus der Nachbarschaft: Ein Nachbar brachte seine Spielkonsole als Leihgabe für die Flüchtlinge zur Überbrückung der Zeit im Hausarrest vorbei. Sie nahmen sie dankbar entgegen.

Donnerstag, 18. Juni: Kita-Kind positiv getestet – weitere Tests in Fleischbetrieben

15.00 Uhr: In einer Niederkasseler Kindertagesstätte gibt es einen bestätigten Corona-Fall. In einer Gruppe einer Einrichtung in Niederkassel-Ort sei bereits in der vergangenen Woche ein Kind positiv getestet worden, bestätigte am Donnerstag der städtische Beigeordnete Carsten Walbröhl auf Anfrage der Redaktion. Kinder und Erzieher der Gruppe, in der das Kind betreut wurde, seien in Quarantäne. Weitere positive Befunde gebe es nicht.

Auch der Vater des Kindes ist nach Angaben der Stadt an Covid-19 erkrankt. Eine Verbindung der Familie zu den fünf weiteren akut Erkrankten in Niederkassel besteht laut Walbröhl nicht. Dass die Zahl der Erkrankten im Stadtgebiet auf einem sehr niedrigen Level sprunghaft angestiegen sei, sei Zufall. Abgesehen von der Gruppe des erkrankten Kindes geht der Betrieb in der Kita weiter. „Die Gruppen arbeiten getrennt voneinander, so dass kein Kontakt besteht, auch im Außengelände der Kita habe wir auf eine strikte Trennung geachtet“, sagte Walbröhl.

Weiterer Massentest in Fleischbetrieben

Unterdessen bereitet sich der Rhein-Sieg-Kreis auf eine neuerliche Massentestung in fleischverarbeitenden Betrieben in der Region vor. „Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies in Rheda-Wiedenbrück hat uns der Landesgesundheitsminister aufgefordert, Tests in allen fleischverarbeitenden Unternehmen durchzuführen, die Werkvertragsabeitnehmer beschäftigen“, erläuterte Landrat Sebastian Schuster am Donnerstag bei seiner Pressekonferenz zur Corona-Lage in der Region.

Voraussichtlich Anfang nächster Woche sollen diese Test bei den rund 700 Beschäftigten bei Willms Fleisch in Ruppichteroth stattfinden. Auch zu einem fleischverarbeitenden Betrieb in Bornheim wird das in Rheinbach stationierte Abstrich-Team des Kreises ausrücken. Nicht untersucht wird ein Betrieb in Meckenheim. Dort werden nach Auskunft des Kreises keine Werkvertragsarbeiter beschäftigt.

Für die Tests in der Fleischindustrie müssen die bereits vor Wochen begonnenen vorsorglichen Corona-Tests in allen Alten- und Pflegeheimen in der Region gestoppt werden. „Unsere Testkapazitäten sind nun mal begrenzt“, sagte der Landrat. Die Entscheidung sei allerdings vertretbar, da das Corona-Infektionsgeschehen in den Alten- und Pflegeheimen im Kreisgebiet „absolut unauffällig“ sei.

Mittwoch, 17. Juni: Corona-Fall in Lohmarer Flüchtlingsunterkunft

18.20 Uhr: Ein Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Lohmar-Birk ist mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Stadt mit. Wegen des bestätigen Corona-Falls stehe die Einrichtung unter Quarantäne, ein Wachdienst kontrolliere rund um die Uhr deren Einhaltung. Der infizierte Bewohner sei in einem separaten Teil der Einrichtung untergebracht. Bei allen 16 Bewohnern würden Abstriche genommen, um sie auf eine Corona-Infektion zu testen.

Der positiv getesteten Person gehe es gesundheitlich gut. Sie arbeite im Einzelhandel ohne Kundenkontakt; der Arbeitgeber sei informiert. Die Stadt arbeite eng mit der Kreisverwaltung zusammen, das Kreisgesundheitsamt verfolge mögliche Kontaktpersonen. (csc)

Dienstag, 16. Juni: 19 Infizierte im Kreis - Organisatoren des Siegburger Keramikmarkts freuen sich auf 2021

18.30 Uhr: Die Corona-Fallzahlen im Rhein-Sieg-Kreis sind um einen Fall auf 19 getiegen. Dies ergeben die neuesten Zahlen. Insgesamt sind im Rhein-Sieg-Kreis 1.456 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden.

Bis Ende August sind alle Großveranstaltungen und auch Spezialmärkte verboten. Das trifft auch den beliebten Keramikmarkt in Siegburg, welcher eigentlich am 11. und 12. Juli hätte stattfinden sollen. Die Organisatoren rund um den Markt bleiben jedoch zuversichtlich und freuen sich eben umso mehr auf 2021. Den ganzen Artikel dazu gibt es hier.

Montag, 15. Juni: Nur noch 18 Infizierte im Kreis

17.15 Uhr: Die Corona-Fallzahlen im Rhein-Sieg-Kreis sind um einen Fall auf 18 gesunken. Dies ergeben die neuesten Zahlen. Insgesamt sind im Rhein-Sieg-Kreis 1.453 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden.

Mit Stand Montag, 15. Juni 2020, verzeichnet das Gesundheitsamt der Stadt Bonn außerdem noch 7 Personen, die akut an Covid-19 erkrankt sind.

Chengdu schenkt Bonn 12.000 Masken

13.38 Uhr: Bonns chinesische Partnerstadt Chengdu hat der Bundesstadt 12.000 medizinische Mund-Nasen-Schutzmasken geschenkt. Das teilte die Stadt am Montag mit. Chengdu habe Bonn dieses Angebot gemacht, nachdem in der Hauptstadt der chinesischen Provonz Sichuan die Coronavirus-Epidemie rückläufig war. „Ich danke unserer Projektpartnerstadt Chengdu für dieses Zeichen der Freundschaft. In Zeiten der globalen Krise sind Partnerschaft und Freundschaft umso wichtiger. Den Städten kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, weil sie am nächsten dran sind an den Menschen. Ich freue mich darauf, die gute Kooperation zwischen unseren Städten nach dem Ende der Pandemie fortzusetzen“, sagte Oberbürgermeister Ashok Sridharan der Mitteilung zufolge. Bonn unterhält seit dem Jahr 2000 projektgebundene Kontakte zu der 15-Millionen-Stadt in Westchina.

Sonntag, 14. Juni: Schwimmer dürfen wieder trainieren

Mehr als drei Monate lang saßen die Schwimmer vom SV Hellas praktisch auf dem Trockenen, jetzt konnten sie ihren Trainingsbetrieb im Schwimmbad Oktopus wieder aufnehmen, wenn auch unter Einschränkungen. Maximal 16 Schwimmer dürfen sich derzeit gleichzeitig im Wasser befinden, und im Gebäude müssen die Abstandsregelungen und die Mundschutzpflicht eingehalten werden. Der Betreiber, die Siegburger Stadtbetriebe, hatten mit dem Vorstand des Vereins ein Nutzungskonzept abgestimmt und „zeitnah und ganz unbürokratisch“ die gewünschten Schwimmzeiten ermöglicht. „Voraussichtlich können nach den Sommerferien auch wieder Medaillen auf Wettkämpfen gewonnen werden“, teilte Jugend-Pressewart Joshua Lison mit. (ah)

Mittwoch, 10. Juni: Sankt-Franziskus-Krankenhaus kehrt zum Normalbetrieb mit erhöhter Vorsicht zurück

Das Sankt-Franziskus-Krankenhaus hat seinen letzten Corona-Patienten entlassen und geht wieder zur „neuen Normalität“ über, wie Geschäftsführer Falko Rapp es formuliert. Zu Beginn der Corona-Krise waren Wände in die Intensivstation des Hauses eingezogen worden, um sich auf die positiv getesteten Patienten vorzubereiten. Gleichzeitig wurden Corona-Teams gebildet, Beatmungsgeräte aus dem OP umgebaut und auf die Intensivstation gebracht.