Corona-Krise in Rhein-Sieg: Diese Veranstaltungen im Kreisgebiet sind abgesagt

Rhein-Sieg-Kreis -

Wegen der Gefahr von Infektionen mit dem Corona-Virus haben zahlreiche Veranstalter ihre Pläne geändert. Ein Überblick.

Siegburg

Das Ensemble „Vielfach“ hat seine Aufführungen der Satire „Abstellgleis“ in der Studiobühne abgesagt (ab 21. März). Die Führung über den jüdischen Friedhof (26. März) findet nicht statt, wie auch die von der Gedenkstätte Landjuden an der Sieg angebotene Exkursion „Juden im Hunsrück“ (31. März), die in Siegburg starten sollte .

Troisdorf

Abgesagt sind im Kunsthaus Troisdorf die Konzerte des Moritz Preissler Trio (9. April), auch fällt die Open Scene aus (27. März). Die Ausstellung „Sichtweisen“ (ab 22. März) wird auf das kommende Jahr verschoben. Die Sportler vom ADFC Troisdorf werden ihre Radtour (29. März) nicht unternehmen. Die Kolpingsfamilie Spich hat ihren Solidaritätslauf (29. März) abgesagt. Die Arbeiterwohlfahrt Oberlar hat das Theater-Café vom 3. und 4. April ebenso verschoben wie den Mitsingabend im Schützenhaus. Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Hennef

Gestrichen wird das Skatturnier (20. März) des Bürgervereins Stoßdorf. Die Stadtputzaktion „Hennef schwingt den Besen“ (21. März) ist abgeblasen. Die Mitgliederversammlung des SV Allner-Bödingen am 27. März wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Für sein Ohrwurm-Konzert (26. April) hat der Quartettverein Heisterschoß den 20. September als Ersatztermin ins Auge gefasst.

Niederkassel

Die Frühjahrsaufführung „Rheingold“ des Theatervereins Rheidt (24., 25. und 26. April) wurde abgesagt. Wer Tickets über Eventim gekauft hat, erhält automatisch eine Erstattung; alle anderen Karten behalten ihre Gültigkeit für einen noch zu findenden Ersatztermin. Bei der ADFC-Ortsgruppe Niederkassel fallen bis auf Weiteres alle Touren und der Radlerstammtisch aus.

Lohmar

Die CDU Lohmar verschiebt ihre Versammlung (19. März) in Wahlscheid zur Aufstellung der Ratskandidaten für die Kommunalwahl. Der Miteinander-Chor Wahlscheid verschiebt das für den 9. Mai angekündigte Konzert „Ach du Liebe(s)zeit – mit Liebesliedern durch die Jahrhunderte“ auf den 7. November. Die Proben im Sängerhaus sind bis zum 19. April ausgesetzt.

Eitorf

„Strings 2 Voices“ reagieren auf die Krise und verschieben das Benefizkonzert „50 Jahre Rampenlicht“ (28. März) in den September. In der Villa Gauhe entfällt die für den 20. März geplante Vernissage zur Präsentation des Scrapbook-Projekts.

Neunkirchen-Seelscheid

Das Jazzquartett Jin Jim hat sein CD-Release-Konzert im Kunsthaus Seelscheid (27. März) abgesagt. Abgesagt hat auch der MGV Seelscheid sein Frühjahrskonzert (9. Mai) und ein Benefizkonzert im Siegburger Kinderheim Pauline von Mallinckrodt, geplant für den 17. Mai.



Auch den Probenbetrieb stellen die Sänger bis auf weiteres ein. Das für den 22. März geplante Konzert der Reihe „Orgelkultur“ in der Kirche St. Margareta entfällt. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Seelscheid verschiebt die Eröffnung des Freundschaftswegs (5. April) und seine Mitgliederversammlung (6. April).

Windeck

Das Konzert in der evangelischen Friedenskirche in Schladern, das für den 28. März geplant war, wird auf den 15. August verlegt. Abgesagt wurde die für den 29. März geplante Lesung aus den „Brautbriefen Zelle 92“ im Ernst-Moritz-Roth-Museum Dattenfeld. „Vorerst keine Veranstaltungen“, meldet die Kultur-Initiative Windeck (Kiwi) und dass erworbene Eintrittskarten ihre Gültigkeit für den jeweiligen Nachholtermin behalten.

Much

Das „Theater für Jedermann/frau“ hat seine für Ende März geplanten Aufführungen abgesagt. Ersatztermine werden noch gesucht.

Ruppichteroth

Das Schaufenster Ruppichteroth hat die Veranstaltung „Unternehmer stellen sich vor“ (31. März) abgesagt. Der Bröltaler Frühjahrsputz (21. März) findet nicht statt.