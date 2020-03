Coronavirus: 84 bestätigte Fälle am Montag – Tafeln schließen in sechs Kommunen

Rhein-Sieg-Kreis -

Mehr als 1000 bestätigte Fälle einer Ansteckung mit dem Coronavirus gibt es mittlerweile in ganz NRW. fast jeden Tag werden neue Entwicklungen im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen, Quarantänezahlen oder Veranstaltungsabsagen wichtig. Wir informieren über die wichtigsten Entwicklungen.

Montag, 16. März: , 84 bestätigte FälleSozialdienst schließt Tafeln

18:55 Uhr: Aktueller Sachstand: 84 bestätigte Infizierte

Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 84 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Das Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises führt die Kontaktpersonenermittlung durch.

„Wir sind im Moment in der Situation, das öffentliche Leben so einzuschränken, dass wir die Ausbreitung des Virus so gut es geht verlangsamen. Deshalb appelliere ich an alle Bürgerinnen und Bürger des Rhein-Sieg-Kreises: Nehmen Sie sich zurück und reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum“, so Landrat Sebastian Schuster.

17:00 Uhr: Tafeln bleiben geschlossen

Von Dienstag, 17. März, an bleiben die Tafeln im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis wegen der „ansteigenden Zahlen der Infektionen durch den Coronavirus“ bis auf Weiteres geschlossen. Die VR Bank Bonn-Rhein-Sieg schließt im rechtsrheinischen Kreisgebiet insgesamt neun Filialen vorübergehend, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken.

Sonntag, 15. März:

18:46 Uhr: 77 bestätigte Fälle im Rhein-Sieg-Kreis

Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 77 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Das Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises führe die Kontaktpersonenermittlung durch, teilte der Landrat am Sonntag mit.

Neben dem Abstrichzentrum in Siegburg werden zwei weitere Zentren in Hennef und Rheinbach eingerichtet. „Wir gehen davon aus, dass wir Ende der Woche startklar sind“, so Landrat Sebastian Schuster. Wichtig ist aber auch hier, dass eine Zuweisung zu den Abstrichzentren nur durch das Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises und die niedergelassenen Ärzte erfolgt.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Bürgertelefon, das täglich in der Zeit von 8 Uhr bis 20 Uhr geschaltet ist, sehr hoch frequentiert ist. Landrat Schuster bittet um Verständnis für diese besondere Situation und verweist die Bürgerinnen und Bürger auf die Internetseite des Rhein-Sieg-Kreise, auf der unter www.rhein-sieg-kreis.de/corona alle wichtigen Informationen zusammengestellt sind.

Samstag, 14.März:

19:00 Uhr: 28 bestätigte Fälle im Stadtgebiet Bonn

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Stadtgebiet Bonn ist am Samstag bis zum Mittag auf 28 Fälle gestiegen.

Das neu geschaffene Diagnosezentrum in der Gotenstraße in Bad Godesberg war zum Start am Samstag regelrecht überlaufen worden. Die Stadt Bonn stellte klar, dass dort nur Menschen untersucht werden, wenn zuvor der Hausarzt oder der ärztliche Bereitschaftsdienst (Tel. 116117) telefonisch einen Termin vereinbart hat.. Deshalb wurden alle, die sich auf eigene Faust testen lassen wollten, wieder nach Hause geschickt. Zugleich bat die Stadtverwaltung um Verständnis und Geduld bei jenen, die die Hotline 7175 anwählen. Die zahlreichen Anrufe führen immer wieder dazu, dass alle Leitungen belegt sind und deshalb ein Band läuft.

Die Stadtverwaltung wird am Sonntagnachmittag, 16 Uhr, bei einer Pressekonferenz, die auf Facebook und YouTube übertragen wird, weitere Informationen auch zur Betreuung in Kindertagesstätten und Schulen in Bonn ab Montag geben. (kmü)

Freitag, 13. März

49 bestätigte Fälle im Rhein-Sieg-Kreis, Schulen schließen

Der Krisenstab des Rhein-Sieg-Kreises hat heute unter Beteiligung von Landrat Sebastian Schuster getagt. Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 49 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Das Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises führt die Kontaktpersonenermittlung durch.

Mit Erlass vom heutigen Tage hat das Land Nordrhein-Westfalen verfügt, alle Schulen ab Montag, 16.3.2020, zu schließen. Dies betrifft auch die Förderschulen in Trägerschaft des Rhein-Sieg-Kreises. Der Rhein-Sieg-Kreis stellt den Schülerspezialverkehr für Montag und Dienstag sicher. Diese Regelung gilt auch für das Notbetreuungsangebot, das von den Schulen entwickelt wird. Sollte der Schülerspezialverkehr nicht in Anspruch genommen werden, dann bittet der Rhein-Sieg-Kreis darum, diese Information direkt an den Busfahrer bzw. die Schulleitung zu richten.

Neben dem Abstrichzentrum in Siegburg, das gestern bereits 150 Tests durchgeführt hat, sind zwei weitere Zentren in Vorbereitung. „Geplant ist eins rechts-rheinisch in der Stadt Hennef und links-rheinisch in der Stadt Rheinbach“, so Landrat Sebastian Schuster. „Hier arbeiten wirklich alle Hand in Hand.“

„Erfreulicherweise konnten wir heute 8 Personen aus der häuslichen Absonderung entlassen“, berichtet Dr. Rainer Meilicke, Leiter des Gesundheitsamtes des Rhein-Sieg-Kreises, über die Neuigkeiten.

Donnerstag, 12. März

15.00 Uhr: Ein Überblick: 24 Fälle im Rhein-Sieg-Kreis

Binnen drei Tagen hat sich die Zahl der Corona-Infektionen im Kreisgebiet verdoppelt: Das teilte der Rhein Sieg-Kreis am Donnerstagmorgen auf seiner alltäglichen Pressekonferenz mit. Insgesamt werden 24 Ansteckungen gezählt, davon in Siegburg acht, in Alfter und Hennef jeweils drei, in Much und Troisdorf zwei und in Bad Honnef, Bornheim, Königswinter, Lohmar, Meckenheim und Niederkassel jeweils ein Fall. 245 Menschen sind derzeit in häuslicher Quarantäne. Wegen der Infektion eins Schülers wurde das Siebengebirgsgymnasium in Bad Honnef geschlossen. Landrat Sebastian Schuster geht aber davon aus, dass der Schulbetrieb am Montag wieder aufgenommen wird. Ebenfalls geschlossen wurde das Gymnasium am Oelberg in Königswinter-Oberpleis, allerdings lediglich wegen eines Verdachtsfalls. Bereits morgen soll dort wieder Unterricht stattfinden. (ah)

Mittwoch, 11. März

19.45 Uhr: McDonald's-Mitarbeiter aus Bad Honnef infiziert

Ein Mitarbeiter von McDonald's in der Wittichenauer Straße in Bad Honnef ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat ein Mitarbeiter des Schnellrestaurants am Mittwochabend auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigt. Alle Kollegen, die unmittelbar mit dem betroffenen Mitarbeiter zu tun gehabt hätten, würden sich nun in vorsorglicher Quarantäne befinden. Im Gegensatz zu anderslautenden Gerüchten, die in den sozialen Netzwerken kursierten, soll der Betrieb in dem Schnellrestaurant fortgesetzt werden. (mdh)

17.30 Uhr: Stadt Bonn sagt alle Großveranstaltungen ab

Aufgrund des Erlasses der NRW-Landesregierung zu Corona-Infektionen und den Umgang mit Großveranstaltungen sagt die Bundesstadt Bonn bis auf Weiteres alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern ab. Dies gab die Stadt am späten Mittwochnachmittag bekannt.

16.50 Uhr: Beethovenfest abgesagt

Die Stadt Bonn hat ihr für nächste Woche geplantes Beethovenfest wegen der Corona-Epidemie abgesagt. Es handele sich um zehn Veranstaltungen zwischen dem 13. und 22. März, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Die Konzerte müssten ersatzlos ausfallen, bereits erworbene Tickets würden erstattet. Bonn feiert in diesem Jahr den 250. Geburtstag des Komponisten, der dort 1770 geboren wurde.

13.37 Uhr: Mittlerweile ein schwerer Verlauf

Der Rhein-Sieg-Kreis hat heute Morgen ein so genanntes Abstrichzentrum für Untersuchungen auf eine Corona-Infektion eröffnet: Die Zentralstelle befindet sich in der Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung am Helios-Klinikum in der Siegburger Innenstadt. Die Kreisverwaltung hebt hervor, dass sich Patienten dort nicht in Eigeninitiative melden können. Einen Abstrich und den anschließenden Labortest ordnet das Kreisgesundheitsamt in Absprache mit dem jeweiligen Arzt an.

Landrat Sebastian Schuster zufolge sucht der Kreis nach einer weiteren Immobilie für eine solche Stelle im rechtsrheinischen Kreisgebiet, und auch im Linksrheinischen soll ein Abstrichzentrum eingerichtet werden. Die Zahl der Infizierten bezifferte der Kreis gestern auf der täglichen Pressekonferenz mit 19, erstmals zeige einer der Fälle einen schweren Verlauf.

Der Patient sei um die 60 Jahre alt. Gestern Abend noch hatte die Kreisverwaltung zwölf Infizierte gemeldet. Mehr als 100 Menschen sind in häuslicher Quarantäne. Schuster appelliert an die Bürger genau zu prüfen, welche Kontakt außerhalb des eigenen Zuhauses derzeit wirklich nötig sind. „Letztlich können alle Bürgerinnen und Bürger helfen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.“ (ah)

Dienstag, 10. März: Elf bestätigte Fälle

Die Zahl der bestätigten Fälle von SARS CoV2 ist von sieben auf zwölf gestiegen. Neu hinzugekommen sind zwei Fälle aus Siegburg, einer aus Much, einer aus Troisdorf und einer aus Alfter. In freiwilliger häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 112 Menschen.

In Ruppichteroth ist der Teilstandort der Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth bis zum Wochenende vorsorglich geschlossen worden, nachdem zwei Verdachtsfälle bekannt geworden waren. Zwei Schülerinnen aus Nümbrecht hatten Kontakt zu Mutter und Tochter aus Much.

Sitzungen finden nicht statt

Landrat Sebastian Schuster berichtete in der täglichen Pressekonferenz, dass er nach Absprache mit den Fraktionsspitzen alle Sitzungen der politischen Gremien des Kreises bis zu den Osterferien abgesagt hat. Das betrifft auch die geplante Sondersitzung des Gesundheitsausschusses am 24. März, auf der unter anderem über Pandemieplanungen und den Krisenstab berichtet werden sollte. Ausnahme aber: Die Sitzung des Kreiswahlausschusses wird planmäßig stattfinden, da sie aus rechtlichen Gründen bis Ende März durchgeführt werden muss.

Intensiv laufen die Vorbereitungen für ein sogenanntes Abstrichzentrum, zunächst im Rechtsrheinischen, um Proben sicher und schnell entnehmen zu können. Das soll in den nächsten Tagen schon in Betrieb gehen können.

Eine Infektion durch Politikerin

Leider seien die Befürchtungen im Zusammenhang mit dem Ausbruchsherd Siegburg, der Patientin 5, eingetreten. „Die Dame aus Siegburg war viel unterwegs, wir haben etwa 100 Kontakte gefunden“, erklärte Schuster, „wenn wir es schon nicht stoppen können, kann unser Ziel nur sein, Ansteckungsketten zu benennen, zu unterbrechen und den Prozess zu verlangsamen.“

Um nur diesen Kontakten in Siegburg nachzugehen, habe es 50 Stunden intensiver Arbeit benötigt. Und dennoch gibt es inzwischen einen ersten Fall einer Sekundäransteckung. Bisher konnten Patienten in freiwilliger häuslicher Quarantäne bleiben und Kontakte reduzieren. Das funktioniere so aber nicht mehr, nicht mehr alle Wege können einzeln verfolgt werden, nicht zu allen Kontaktpersonen gebe es Angaben, so dass die Verwaltung „der Entwicklung hinterherrennen“ müsse. Die Zahl der Getesteten ist gestiegen, die Zeiträume bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse verlängern sich. Schuster geht deshalb davon aus, dass noch weitere Erkrankungen auftauchen werden.

Erkrankte laufen herum, ohne davon Kenntnis zu haben

Der Leiter des Kreisgesundheitsamtes, Dr. Rainer Meilicke, beschrieb die erkrankte CDU-Politikerin als engagiert und gesellschaftlich aktiv. Sie sei noch unterwegs gewesen, als sie bereits infektiös war. Deshalb seien insbesondere Politiker gefährdet. Er erklärte, die Verwaltung sei für den vorbeugenden Gesundheitsschutz zuständig. Aber bei der Vielzahl der Kontakte dieser Frau „konnten wir nicht alle erreichen“. Er geht auch davon aus, dass Erkrankte etwa durch Siegburg laufen, ohne davon Kenntnis zu haben.

Deshalb sei es wichtig, eine Unterbrechung zu erreichen, „um Ruhe ins Infektionsgeschehen“ zu bekommen. Gesundheitsdezernent Dieter Schmitz berichtete vom intensiven Profiling der Patientin 5. „Wo Risiken gesehen wurden, haben wir informiert. Wir wollen aber keine Hysterie verbreiten.“ Per Bürgertelefon konnten viele Fragen beantwortet werden, drei Menschen saßen bis in den Abend am Telefon.

Behandlungszeiten getrennt

Der zweite Ausbruchsherd ist ein Reiterhof im ländlichen Much. Da handele es sich um eine abgeschlossene Gruppe, alle Kontaktpersonen hätten erreicht werden können. Meilicke bestätigte, dass bislang noch keine Arztpraxis habe geschlossen werden müssen. Die Wartezimmer seien voll, weil gerade Erkältungssaison sei. Er berichtete von einer Praxis in Siegburg, wo die Erkältungskrankheiten am Nachmittag, alle anderen am Vormittag behandelt würden. Einen besseren Informationsfluss erhofft er sich von DEMIS, dem Deutschen Elektronischen Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz, das zum Ende des Jahres in Betrieb gehen soll.

Kreisbrandmeister Dirk Engstenberg hat empfohlen, Jahreshauptversammlungen, Lehrgänge und Übungen der Feuerwehren abzusagen. Der Kreis hat das ebenso getan wie Troisdorf, die anderen werden dem wohl folgen. Schuster hofft, das „rettende Ufer Ostern“ zu erreichen.

Montag, 9. März: Coronavirus in Siegburger Kommunalpolitik angekommen

Das Coronavirus ist in der Siegburger Kommunalpolitik angekommen. Nach Angaben von Landrat Sebastian Schuster ist unter den inzwischen fünf nachgewiesenermaßen mit dem Coronavirus infizierten Personen im Kreisgebiet auch eine „kommunalpolitisch aktive Dame“ aus der Kreisstadt.

Die Frau habe im Rahmen ihres politischen Engagement auch nach ihrer Ansteckung in den vergangenen Tagen noch Kontakt zu zahlreichen Personen gehabt, schilderte Rainer Meilicke, der Leiter des Kreisgesundheitsamtes am Montagvormittag. „Sie war die ganze Zeit unterwegs und hatte viele intensive Kontakte.“ Rund 70 Kontaktpersonen der Kommunalpolitikerin seien inzwischen nachgewiesen, 30 davon habe man inzwischen erreichen und informieren können. Die für den heutigen Abend terminierte Sitzung des Siegburger Planungsausschusses wurde inzwischen abgesagt.

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus hat sich weiter erhöht. Nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes waren bis zum Montagabend sieben Personen nachweislich mit dem Virus infiziert, vier Frauen und drei Männer.

Erstmals gibt es in der Region jetzt auch sogenannte Sekundärfälle: Die vorerst letzten Infizierten aus Lohmar und Siegburg haben sich bei anderen Personen aus der Region angesteckt. Mehrere der Patienten hatten in den vergangenen Tagen intensive Kontakte zu anderen Personen. Im Krisenstab des Rhein-Sieg-Kreises geht man deshalb davon aus, dass sich die Zahl der Infizierten im Kreisgebiet innerhalb kurzer Zeit weiter erhöhen wird.

Freitag, 6. März: Bornheimerin mit Coronavirus-Infektion bestätigt

Eine Frau aus Bornheim war der zweite bestätigte Fall einer Coronavirus-Infektion im Kreisgebiet. Das hat das Kreisgesundheitsamt am Freitagvormittag mitgeteilt. Die Frau „mittleren Alters“ habe sich Ende Februar bei einem Seminar in Düsseldorf bei einer anderen Teilnehmerin mit Kontakten angesteckt, die wiederum in Kontakt zu Bewohnern des Kreises Heinsberg gestanden habe. Die Frau sei während des Seminars zwei Tage lang Tischnachbarin der Bornheimerin gewesen. Diese wies zwei Tage nach dem Seminar bereits erste Krankheitssymptome auf.

Die Bornheimerin und ihr Lebensgefährte befinden sich nun in sogenannter häuslicher Absonderung. „Beide sind wohlauf, und sie sind gut versorgt“, so Rainer Meilicke, der Leiter des Gesundheitsamtes. Ein Testergebnis für den Mann liege noch nicht vor. Nach Angaben des Kreises hatte die Frau in den vergangenen Tagen ausschließlich Kontakt zu Personen in Köln, die inzwischen vom dortigen Gesundheitsamt informiert wurden.

Elf weitere Verdachtsfälle

Im Fall des Infizierten aus Königswinter liegen erste Testergebnisse für seine Familie vor. Zwei Angehörige seien nicht infiziert, für einen dritten Angehörigen stehe das Ergebnis noch aus. Entwarnung gibt Meilicke in diesem Fall aber noch nicht. „Es ist ja immer auch die Frage der familiären Umgangsformen.“ Man habe aus den Erfahrungen der Verantwortlichen im Kreis Heinsberg gelernt, so Meilicke. Im Königswinterer Fall sei „das Fenster deshalb noch nicht zu“.

Außer den zwei nachgewiesenen Infektionen gab es im Rhein-Sieg-Kreis bis zum Freitagmittag elf Verdachtsfälle. Außerdem sind bei den Behörden 28 Personen registriert, die zu einem Infizierten mindestens 15 Minuten lang engeren Kontakt hatten. Weitere 19 Personen hatten einen weniger intensiven Kontakt zu einem an Covid 19 Erkrankten. 45 Personen aus dem Kreis befinden sich derzeit in häuslicher Absonderung – außer den unmittelbaren Angehörigen der Infizierten aus Königswinter und Bornheim sind das Personen, die Kontakt zu Erkrankten außerhalb des Kreises hatten.

Krisenstab am Freitagmorgen erneut einberufen

„Damit ist die Situation hier weiterhin noch überschaubar“, resümierte Landrat Sebastian Schuster, der am Freitagmorgen erneut den Krisenstab einberufen hatte. „Man kann aber nicht davon ausgehen, dass das so bleibt.“ Teilgenommen hatten daran auch Bürgermeister Wolfgang Henseler und Vertreter der Bornheimer Stadtverwaltung. Inzwischen hat der Landrat auch die Kreistagsfraktionen über die aktuelle Lage informiert.

Der Gesundheitsausschuss des Kreistags wird am 24. März zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Der Landrat folgt damit einem Abtrag von Die Linke, Piratenpartei und Freien Wähler. Die Politiker sollen bei diesem Termin die Gelegenheit erhalten, sich von Experten informieren zu lassen.