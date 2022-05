Gefahr für Fußgänger in Eitorf: Bürgersteig auf L87 in Hombach ist viel zu eng

Eitorf -

Wer auf der Landesstraße 87 in Hombach zwischen den Ortsteilen Kelters und der Abzweigung zum Schmelztal als Fußgänger unterwegs ist, lebt gefährlich. Denn dort ist die Fahrbahn der L87 eng, die Wohnhäuser und auch Vorgärten reichen zum Teil fast bis an die Straße. Die Bürgersteige sind so schmal, dass sie diese Bezeichnung an einigen Stellen eigentlich kaum verdienen, und parkende Autos sorgen auf der L87 zusätzlich für unübersichtliche Situationen und Gefahren.