L333 bei Windeck: Unfall mit Leichtkrafträdern – Zwei Jugendliche schwer verletzt

Windeck -

Zwei jugendliche Fahrer von Leichtkrafträdern sind bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der L333 schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren die beiden 17-Jährigen aus Niederkassel und Bonn mit zwei weiteren Leichtkraftradfahrern gegen 18.40 Uhr zwischen Windeck-Hoppengarten und Röcklingen in Fahrtrichtung Eitorf unterwegs. Der junge Niederkasseler verlor in einer scharfen Linkskurve vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seine 125er Derbi und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen die Schutzplanke und wurde wieder zurückgeschleudert. Dort stieß er dann gegen seinen Bonner Begleiter auf einer KTM. Beide stürzten auf die Straße. Die beiden weiteren Mitfahrer in der Gruppe blieben unverletzt und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Unfallopfer. Die beiden Verletzten mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Rettungshubschrauber flog den Bonner in die Klinik.

Während der Unfallaufnahme war die L333 auf dem Teilstück zwischen Hoppengarten und Röcklingen bis 20.20 Uhr gesperrt. (ps)