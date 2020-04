Notfallseelsorger vor Ort: Mann starb bei einem Feuer in Altwindeck

Windeck -

Ein 79jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses kam am Mittwochmorgen bei einem Feuer in Altwindeck ums Leben. Die Mitbewohnerin (85) erlitt Rauchgasverletzungen. Um 5.15 Uhr alarmierten Anwohner, die sich auf den Weg zur Arbeit machten, die Kreis-Leitstelle über einen Wohnhausbrand in der Altwindecker Straße Engelssiefen.

Die wenige Minuten später eintreffenden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Windeck erhöhten die Alarmstufe auf B4. Dichter Rauch quoll aus Fenstern und Türen, außerdem wurden die zwei Bewohner vermisst. Einsatzleiter Gemeindebrandinspektor Daniel Walter schickte mehrere Trupps unter Atemschutz zum Innenangriff und zur Rettung der beiden Senioren ins Haus.

Die Retter bargen zunächst die Frau

Wehrleute fanden zunächst die Frau, brachten sie ins Freie und übergaben sie dem Rettungsdienst. Die Suche nach dem Mann dauerte wegen der starken Hitze- und Rauchentwicklung an. Kurz nach 6 Uhr gab es dann die Gewissheit. Der 79Jährige, der laut Einsatzleitung in einem anderem Zimmer im Obergeschoss schlief, konnte nur noch tot geborgen werden.

Mit rund 80 Kräften aus allen vier Löschgruppen war die Windecker Feuerwehr vor Ort, den Grundschutz stellten währenddessen Kräfte der Eitorfer Feuerwehr sicher. Immer wieder entfachten sich Glutnester, welche Wehrleute zum Teil über Leitern durch Fenster bekämpften. Die Nachtlöscharbeiten dauern derzeit immer noch an.

Notfallseelorger waren vor Ort

Das Haus wurde so schwer in Mitleidenschaft gezogen, dass es zunächst nicht bewohnbar ist. Noch ist nicht klar, wie das Feuer entstand. Brandermittler werden so bald wie möglich die Untersuchungen aufnehmen, hieß es. Ebenfalls vor Ort waren Notfallseelsorger, die sich um die Angehörigen kümmern.