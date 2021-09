Parken am Bahnhof Windeck-Schladern: Dreigeschossiges Parkhaus kommt voran

Windeck -

Das Parkhaus am Bahnhof in Schladern nimmt weiter Gestalt an. Der Bau- und Vergabeausschuss akzeptierte die fortgeschriebene Planung einstimmig und beauftragte die Gemeindeverwaltung, weitere Prüfungen durchzuführen. Der endgültige Beschluss für das dreigeschossige Projekt mit 235 Parkplätzen soll in der nächsten Ausschusssitzung Anfang November gefasst werden. Auf der Fläche konnten bisher 145 Autos geparkt werden. Anschließend wird die Gemeinde beim Kreis den Bauantrag stellen.

Gemeinde hofft auf Baubeginn im Dezember 2022



Bauamtsleiter Oliver Patt hofft, dass der Bauantrag bis Mai genehmigt wird, so dass die Ausschreibungen für das Parkhaus im dritten Quartal 2022 erfolgen könnten. Nach dem Baubeginn im Dezember 2022 ist mit einer Bauzeit von zehn Monaten zu rechnen. Für das Parkhaus mit seiner relativ kompakten, aber dennoch einfach gehaltenen Bauweise werden Kosten von mehr als 3,3 Millionen Euro veranschlagt.



Nach dem Beschluss des Ausschusses soll die Verwaltung überprüfen, ob der mit 120.000 Euro kalkulierte Personenaufzug nicht doch gebaut werden kann und ob das Land ihn fördern könnte. Um die Baukosten und die hohen Folgekosten (mehr als 3000 Euro jährlich) einzusparen, hatte die Verwaltung vorgeschlagen, auf den Aufzug zu verzichten. Für die Kommunalpolitiker ist aber ein barrierefreies Parkdeck wichtig.



Eingeplant sind 32 Ladestationen für Pkw und 20 für Fahrräder. Bei den Kosten schlägt vor allem die Stahlbaukonstruktion mit rund einer Million Euro zu Buche. Aber auch das vorgesehene grüne Dach mit mehr als 300.000 Euro und die Fassade mit 250.000 Euro werden teuer. Allein die Baustelleneinrichtung zwischen der Waldbröler Straße und den Bahngleisen wird vermutlich knapp 200.000 Euro kosten.