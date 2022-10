Silvester: Werksverkauf bei Weco in Eitorf abgesagt – Alternative für Feuerwerk-Fans

Eitorf -

Mit Zuversicht blickt der Eitorfer Feuerwerkshersteller Weco auf Silvester 2022. Da derzeit sämtliche Veranstaltungen stattfinden würden, fehle jeglicher Ansatz für ein Verbot. Es sieht also so aus, als könnten sich Feuerwerk-Fans nach zwei Jahren Böllerverbot wieder auf ein normales Silvesterfest einstellen. Verzichten müssen sie dabei allerdings erneut auf den dreitägigen Werksverkauf zum Jahresende. Weco hat sich allerdings eine Alterntive für all jene überlegt, die eines der fast schon legendären Überraschungspakete ergattern wollen.