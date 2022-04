Spitzer-Porzellan: Museumsdorf Altwindeck zeigt handbemalte Sammeltassen und Service

Windeck -

Elefanten wären im Museumsdorf Altwindeck in diesem Jahr wohl keine gerngesehenen Gäste. Dort ist nämlich mit dem Start in die neue Saison eine kleine, aber feine Porzellan-Ausstellung zu sehen. Dabei haben Andreas Lutz und sein Team nicht irgendein altes Porzellan aus bergischen Küchen zusammengestellt. Die größtenteils handbemalten Sammeltassen und Service stammen vielmehr aus der Werkstatt der Familie Spitzer in Dieringhausen, etwas nördlich des ehemaligen Kreises Waldbröl, der sich die Sammlung in Windeck verschrieben hat.