Zwei Tote in Windeck: Polizei geht von Tötungsdelikt und Suizid aus

Im Fall der beiden Toten in Windeck geht die Polizei nach einer rechtsmedizinischen Untersuchung von einem Tötungsdelikt und einem anschließenden Suizid aus. Die Beteiligung einer dritten Person von außen sei auszuschließen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.



Der 34 Jahre alte Mann und die 33 Jahre alte Frau waren am Montag erschossen in einem Garten gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen soll der Bruder des toten Mannes mit der toten Frau liiert gewesen sein.



Die Tote und ihr Lebensgefährte lebten gemeinsam in dem Haus in Windeck-Hurst mit fünf Kindern der Frau. Eine Tochter soll die beiden Leichen am Montagmittag im Garten gefunden haben. (dpa/rvg)