Fußball-Bezirksliga: Schmitz setzt nicht auf Mauertaktik

Rhein-Sieg-Kreis -

Der zuletzt spielfreie und entthronte Spitzenreiter SC Uckerath reist am siebten Spieltag der Fußball-Bezirksliga zum 1. FC Niederkassel. Der FSV Neunkirchen-Seelscheid will mit einem Heimsieg gegen Hangelar den Kontakt zur Tabellenspitze halten.

Wahlscheider SV – SV Bergheim (Anstoß: 15 Uhr). Beide Teams gingen am sechsten Spieltag als Verlierer vom Feld. Für den Wahlscheider Trainer Gerd Klink hatte die Niederlage in Rheidt (0:3) eine „klare Ursache. Wir befinden uns immer noch in einer Findungsphase und haben keine klare Linie. Gegen Bergheim wollen wir wieder unser anderes Gesicht zeigen.“

Im Lager des SVB war nach der unglücklichen Niederlage gegen Bornheim Wundenlecken angesagt. Zumal man neben der Pleite auch noch die Verletzung von Keeper Basti Huth (Knöchelblessur) sowie die Gelb-Rote für Tim Kitz verkraften musste. „Wir fahren mit dem letzten Aufgebot nach Wahlscheid. Entsprechend wartet dort erst recht eine ganz knifflige Aufgabe auf uns“, so Co-Trainer Sebastian Korthaus.



1. FC Niederkassel – SC Uckerath (15.30 Uhr). Die Voraussetzungen beider Teams könnten unterschiedlicher kaum sein. Den Tabellenletzten 1. FC Niederkassel plagen seit Saisonbeginn große Personalprobleme. Im Derby gegen Uckerath sind erneut die Improvisationskünste von Trainer Sven Rasch gefragt: „Ich werde erst kurz vor dem Anpfiff wissen, wer mir zur Verfügung steht. Diejenigen, die spielen können, werden sich aber voll reinhängen. In puncto Einstellung sind meine Jungs vorbildlich.“



Team der Stunde



Auf der Gegenseite kommt das Team der Stunde, auch wenn der SCU am Sonntag die Tabellenführung an Hertha Rheidt abgeben musste. Trainer Didi Rombach nutzte die Gelegenheit und beobachtete den kommenden Gegner in Hangelar (2:3): „Niederkassel hat richtig gute Spieler. Daher ist es ziemlich seltsam, dass man so weit unten steht. Wir werden mit einer großen Portion Achtsamkeit anreisen.“ Dario Schwarz kehrt nach langer Verletzungspause zurück. „Er macht uns garantiert noch besser“, so Rombach.



FSV Neunkirchen-Seelscheid – VfR Hangelar (15.30 Uhr). Den VfR Hangelar vor der Brust, den SC Uckerath aber zumindest schon im Hinterkopf – so könnte man die Situation beim FSV Neunkirchen-Seelscheid vor diesem Derby beschreiben. „Wir wollen uns mit einem Heimsieg Schwung holen für das Spitzenspiel in Uckerath“, sagt Trainer Michael Theuer. Der VfR werde allerdings „weitaus stärker verteidigen als zuletzt der Bröltaler SC bei unserem 6:1-Auswärtserfolg“. Der aus dem Urlaub zurückgekehrte Thorben Thiemann und der wiedergenesene Niclas Hoffmans werden wohl noch nicht in der Startelf stehen.



Eindringlicher Appell



VfR-Trainer Frank Schmitz fordert eine Leistungssteigerung gegenüber dem Spiel gegen Niederkassel (3:2): „Ansonsten wird es nicht mal für einen Punktgewinn reichen. Wir werden aber mitspielen und keineswegs mauern.“ Torhüter Cedric Scheele, Till Küpper und Andres Gallego kehren zurück. Björn Baden sowie Simon Blömer fehlen indes urlaubsbedingt.