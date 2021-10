Fußball-Kreisliga A: Mustafa Bouzardaoui tritt zurück

Troisdorf -

Mustafa Bouzardaoui ist nicht mehr Trainer des Fußball-A-Ligisten SV Müllekoven. Der 44-Jährige informierte am Sonntag nach der Niederlage beim SV Hellas Troisdorf (2:3) Mannschaft und Vorstand über seinen Schritt.



Das könnte Sie auch interessieren Fußball-Kreisliga A : Harnischmacher probt den Ernstfall

„Der Gedanke an einen Rücktritt schlummerte schon länger in mir“, sagte er. „Die lange Corona-Pause und der damit verbundene Saisonabbruch haben in mir eine Leere ausgelöst. Hinzu kamen zahlreiche Urlauber und Spieler, die keine Motivation mehr für den Fußball aufbringen konnten. Wir wollten oben mitspielen, doch sechs Punkte aus sieben Spielen sind viel zu wenig. Dafür ist mir der Aufwand zu groß, zumal ich in Oberpleis wohne.“

Der Vorsitzende Olaf Pilger bedauert den Schritt: „Musi hat super zu uns gepasst und gute Arbeit geleistet. Nun müssen wir schauen, wie wir eine langfristige Lösung hinbekommen.“