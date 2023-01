Hennef – In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte laut der Polizei in ein Bürogebäude an der Westerwaldstraße in Hennef-Uckerath ein. Die Täter kletterten vermutlich auf ein Nebengebäude nahe der Einmündung der Straße Heisterbusch und gelangten so an ein Bürofenster in der ersten Etage. Dieses hebelten sie auf und stiegen ein.

Die Unbekannten durchsuchten mehrere Büros der ansässigen Firma nach Wertsachen und rissen Inhalte von Schränken und Schubladen heraus. Nach bisherigem Stand erbeuteten die Täter eine kleine Menge Bargeld und eine Kamera. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3521 entgegen. (Ri)