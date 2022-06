„Bares für Rares“: Hennefer pokern im ZDF um alten Karnevalsorden

Hennef -

Was macht ein Verehrer des Kölner Jeckentums mit einem Düsseldorfer Karnevalsorden? Er versucht, ihn schnell loszuwerden. Das dachte sich auch der Verlobte von Nina Mons, als er den Orden „Amazonen-Korps Düsseldorf“ in einem für 50 Euro erstandenen Konvolut aus alten Karnevalsorden entdeckte.



„Die Idee, ihn bei "Bares für Rares" anzubieten, kam, als wir feststellten dass er von Rosenthal hergestellt ist und aus Porzellan sein muss“, berichtet Nina Mons. Wenige Wochen später stand sie in Begleitung ihres Vaters Jürgen Mons im Pulheimer Walzwerk vor den ZDF-Kameras.

„Bares für Rares“: Beide Karnevalslager waren vertreten



„Das gibt aber Ärger“, mutmaßte Moderator Horst Lichter, wissend, dass im Händlerraum beide Karnevalslager vertreten sind. Die Expertise von Friederike Werner fiel positiv aus, auf „30 bis 50“ Euro taxierte sie den Preis. Mit „fünf Euro, weil er aus Düsseldorf kommt“, stieg der Eifeler Walter „Waldi“ Lehnertz ein, bei dem sonst ein 80-Euro-Eröffnungsangebot obligatorisch ist.



Jürgen Mons Foto:

„Ich denke, Sie dürfen sich mit dem Ding sowieso nicht erwischen lassen“, witzelte Händler Daniel Meyer und erhöhte auf sieben Euro. „Wissen Sie was: Sagen Sie einfach, was Sie haben wollen“, forderte der Düsseldorfer Markus Wildhagen als Nächster. Ihm dauerte das zu lange, er wollte das Schmuckstück in sichere Gefilde bringen.

Karnevalsorden: Henneferin zeigte Verhandlungsgeschick

Nina Mons zeigte Verhandlungsgeschick, ging über den Schätzpreis der Expertin: „Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich sagen, 60 Euro.“ Wildhagen: „Ui! Ach, weißte was: Ich mach die 60 Euro“. Waldis weiterer Fünf-Euro-Schritt gefiel Wildhagen naturgemäß nicht. Dessen „Unfassbar“ konterte Jürgen Mons: „Also, wir finden es gut.“ Mit 70 Euro sicherte sich der Düsseldorfer schließlich den Orden, und Lehnertz lobte seinen Schachzug: „Jetzt habe ich euch noch zehn Euro rausgeholt, jetzt muss es gut sein.“ Es war gut, Nina Mons schlug ein.



„Ein schönes Erlebnis“, sagte Jürgen Mons über seinen Köln-Ausflug. „Routiniert und professionell“ sei der Handel abgelaufen. „Uns hat man vorher die Abläufe erläutert, zwischen Expertise und Händlerraum gab es nochmals eine kurze Einweisung. Insgesamt war alles locker, ohne große Belehrungen.“