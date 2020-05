A560 für zwei Stunden gesperrt: Autofahrerin bei Unfall in Hennef schwer verletzt

Hennef -

Bei einem Verkehrsunfall in Hennef ist eine Autofahrerin am Dienstag schwer verletzt worden. Gegen 8.45 Uhr war die 42-Jährige von der Autobahn 560 kommend auf der Bundesstraße 8 in Richtung Uckerath unterwegs. Aus der anderen Richtung kam ihr ein Lastwagen entgegen, der ein Gerüst zu einer Baustelle fahren wollte. Der 41 Jahre alte Lkw-Fahrer aus dem Kreis Altenkirchen übersah beim Linksabbiegen an der Kreuzung Wingenshof das Rotlicht der Ampel, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde das Auto der 42-Jährigen zur Seite geschleudert und die Fahrerin eingeschlossen.



Die Feuerwehr schnitt die Tür ab, damit Rettungsdienst und Notarzt sie schonend befreien konnten. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn 560 ist für etwa zwei Stunden gesperrt, es kam zwischenzeitlich zur erheblichen Verkehrsbehinderungen. (rvg)