Besondere Bäckereien in Rhein-Sieg: Die DLS in Hennef verwendet regionale Bio-Zutaten

Brötchen, Brot, Croissants oder ein leckeres Stück Kuchen – die Backkunst kennt keine Grenzen. Wir haben Bäckereien im Rhein-Sieg-Kreis besucht, die noch selber backen und ganz besonderen Wert auf ihre traditionelle Handwerkskunst legen.

Sesam-Baguette, Dinkel-Dreikorn-Brot, Bio-Belle-Fleur-Baguette oder Pflaumen-Walnuss-Brot: Versucht man das Angebot der DLS-Mühlenbäckerei aufzulisten, sollte man einiges an Zeit mitbringen. Was die Produkte eint: Sie sind alle traditionell hergestellt, denn in der DLS-Mühlenbäckerei in Hennef wird noch von Hand gebacken, so wie es jahrelange Tradition war. „Für gutes Brot braucht es kaum Maschinen, sondern vor allem erfahrene und geschickte Hände“, lautet einer der Leitsätze in der Hennefer Backstube.



Darüber hinaus ist man stolz darauf, dass 90 Prozent der Zutaten aus der Region stammen. Die Kunden müssen sich also nicht zwischen Bio und Lokal entscheiden. Seit 2006 verarbeiten die Bäcker nämlich nur noch biologisch-dynamisches Demeter-Getreide direkt aus Hennef, das sie auf zehn eigenen Zentrofan-Mühlen selber mahlen.



Die DLS-Mühlenbäckerei hat 60 verschiedene Brotsorten im Angebot

Auch ihr Schrot, grob gemahlenes Getreidekorn, stellt die Mühlenbäckerei selbst her. Um im Trend der Zeit mitzugehen und alle Kunden anzusprechen, bietet die Backstube ebenfalls glutenfreie Backwaren an. Bis auf zwei Ausnahmen werden die Brote ohne Milch und Eier hergestellt.



„Wenn unsere Kunden den Laden betreten, sind sie immer erst mal erstaunt über die riesige Auswahl an Brotsorten“, erzählt Birgit Schenk, Mitarbeiterin der DLS-Mühlenbäckerei. Insgesamt liegen in den Regalen stolze 60 verschiedene Brotsorten – einige sogar ausgezeichnet.



Seit 2006 in Hennef-Hossenberg: Die DLS-Bäckerei verkauft im Ladenlokal auch andere Bioprodukte. Quentin Bröhl Foto:

Die Preise im Sortiment variieren dabei und starten bei 2,70 Euro für 500 Gramm. Verkaufsschlager des Hauses seien aber trotz großer Brotauswahl die Nussecken, gesteht Schenk. „Gerade im Herbst sind die der absolute Renner“, so die Mitarbeiterin. Auch an Weihnachten, Ostern oder an Karneval erwartet die Kunden der Duft von saisonal wechselnden Produkten.



Bis zum 19. Oktober macht der Betrieb bei der Aktion „Multi Saatt Woche“ mit und verkauft ein gleichnamiges Brot aus Hennefer Roggen, dessen Erlös zu 100 Prozent an die Tafel geht.



Während man heutzutage Bio-Produkte beinahe überall in die Einkaufstüte legen kann, sah es vor 30 Jahren noch anders aus. Der Amerikaner David Lee Schlenke leistete mit der Gründung der DLS-Mühlenbäckerei 1983 somit Pionierarbeit in Sachen Nachhaltigkeit. Er erlernte das deutsche Bäckerhandwerk von der Pike auf, knüpfte Beziehungen zu ökologischen Betrieben aus der Region und erfüllte sich 1991 den Traum von der eigenen Bäckerei mit lokalen Zutaten aus biologischer Erzeugung. Fertigbackmischungen und Konservierungsstoffe kommen ihm nicht in den Teig.

DLS Vollkorn-Mühlenbäckerei Conrad-Roentgen-Straße 3, 53773 Hennef-Hossenberg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6 Uhr bis 18 Uhr, Samstag von 6 Uhr bis 13 Uhr.

Telefonnummer: 02242/90 50 820

www.ihredls.de

Das Ergebnis ist jedenfalls so beliebt, dass die DLS-Mühlenbäckerei mehrere Bio-Läden in der Region beliefert und Kunden von überall in die Bäckerei strömen. 2006 zog Schlenker mit seiner Bäckerei aus Siegburg nach Hennef ins Gewerbegebiet Hossenberg, 100 Mitarbeiter hat er heute.



Im an die Bäckerei angeschlossenen Ladenlokal verkauft er nicht nur seine Biobackwaren, auch andere Dinge des täglichen Bedarfs wie Obst und Gemüse, Milchprodukte, Eier und sonstige Biolebensmittel von Erzeugern aus der Region.