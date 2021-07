Dauerhafte Sicherung: Hennef hat Resolution zur Landesstraße 333 verabschiedet

Bericht: Zahl der Angriffe auf Polizisten nimmt zu

Die Zahl der Angriffe auf Polizisten in Deutschland ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Nach 48 752 Straftaten im Jahr 2011 habe die Gesamtzahl im vergangenen Jahr 55 738 betragen. Das geht laut «Bild am Sonntag» aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der hessischen CDU-Bundestagsabgeordneten Erika Steinbach hervor. Die Zahl der Mordversuche habe sich in dem Zeitraum mehr als verdoppelt, von 22 auf 59. Hessen will mit einer Gesetzesinitiative im Bundesrat Angriffe auf Poliziste