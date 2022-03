Fotogeschäft ausgeraubt: Maskierter griff in Hennef 77 Jahre alten Inhaber an

Hennef -

Ein Unbekannter hat nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 16.40 Uhr ein Fotogeschäft am Marktplatz überfallen. Der mit einer Mund-Nasen-Abdeckung Maskierte griff den 77 Jahre alten Inhaber hinter dessen Ladentheke an und raubte ihm die Geldbörse mit Papieren und Geld.



Bei seiner Flucht aus dem Laden stürzte er und verlor eine leere, grüne Einkaufstasche aus Kunststoff. Der Täter rappelte sich auf und setzte sich auf ein Fahrrad, das er an einem Testzentrum an der Frankfurter Straße abgestellt hatte. Er radelte in Richtung Stadtsoldatenplatz davon.



Der Mann ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und hatte dunkelblondes Haar, das an der Seite rasiert war, sowie einen dunklen Bart. Er trug dunkle Oberbekleidung, einen Rucksack und eine Pudelmütze. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02241/541-35 21. (rvg)