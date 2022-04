Für die Fluthilfe: Tunnelhelden wollen fit gemachten Fendt-Traktor versteigern

Hennef/Dernau -

Eigentlich wollten sie nach einer Woche fertig sein mit dem Fendt-Traktor. Den „Tunnelhelden“ von Dernau war das gute Stück, 52 Jahre alt, geschenkt worden. Zum Weinblütenfest in Dernau am 23. und 24. April sollte er versteigert werden. Doch so weit ist es jetzt doch noch nicht. Stattdessen präsentieren die sieben Schrauber aus ganz Deutschland in der Halle von Christian „Pep“ Gläske an der Bundesstraße in Dernau ihre laufende Arbeit. Oben im Eisenbahntunnel haben sie eine Präsentation vorbereitet, mit Videos und Weinverkauf. Ein Ausflug ins Ahrtal am kommenden Wochenende lohnt sich also.