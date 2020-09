Hennef -

Über 20 Business-Laptops konnten sich Schulleiterin Monic Beck und Konrektorin Bettina Urban von der Regenbogenschule in Happerschoß freuen. Die Geschäftsführerin des Fördervereins, Stephanie Pfeifer, nahm sie entgegen. Vorbeigebracht hatte sie Thorsten Bastian, Teamleiter IT bei der Telekom. Er hat selbst noch einen Sohn an der Grundschule. Sein Unternehmen hat die Mitarbeiter-Initiative „IT at School“ aufgesetzt. Neben Vorleseabenden, Vorträgen und Schulungen vor Ort können die Beschäftigten Laptops spenden.