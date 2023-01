Hennef – Mit einer ungewöhnlichen Form der Sachbeschädigung muss sich die Polizei befassen. Anwohner der Lichstraße in Uckerath meldeten sich, weil ihnen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Telefonkabel in der Anschlussdose an der Hausfassade durchtrennt worden waren. Die Täter schnitten die Leitungen aber nicht komplett durch. Die Opfer benötigten deshalb einige Zeit, um den Fehler zu finden. Die Ermittler bitten um Hinweise unter 02241/541-35 21. (rvg)