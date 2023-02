Hennef – Ausgeraubt wurde ein junger Mann aus Bad Neuenahr-Ahrweiler am Donnerstagabend in Hennef. Wie die Polizei berichtet, lief er gegen 20.15 Uhr die Frankfurter Straße entlang. Plötzlich sprachen ihn zwei junge Männer an. Nach einem kurzen Wortgefecht schlugen und traten sie auf den 20-jährigen aus Rheinland-Pfalz ein. Als er am Boden lag, stahlen sie sein Handy. Gestört wurden die Täter, als eine Zeugin, die zufällig mit ihrem Auto am Ort des Überfalls vorbeifuhr, stehen blieb und mehrmals hupte. Sie flüchteten daraufhin in Richtung Innenstadt. Die Täter sollen 20 bis 25 Jahre alt sein und trugen weiße Pullover. Hinweise an die Polizei unter 02241 541-3521. (mfu)