Kurioser Unfall in Hennef: Paketauto macht sich selbständig

Hennef -

Zu einem kuriosen Unfall ist es am Dienstagmittag in Hennef-Edgoven gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte dort in der Straße Weitblick ein Paketzusteller seinen Kleintransporter am Straßenrand abgestellt, um Pakete auszuliefern.

Als er zurückkam, war jedoch sein Auto verschwunden. Das Fahrzeug hatte sich selbständig gemacht und war die abschüssige Straße hinuntergerollt, weil der Fahrer vergessen hatte, die Handbremse zu ziehen.

Vor einem Einfamilienhaus geriet das führerlose Fahrzeug dann auf den Bürgersteig, durchbrach die Hecke und kippte auf dem abschüssigen Grundstück auf die Seite. Das Dach des Hauses und die Absatzkante der Zufahrt zum Haus stoppten den Wagen schließlich.

Das umgekippte Paketauto in Hennef-Edgoven Ralf Rohrmoser-von Glasow Foto:

Bärbel Roth, die Bewohnerin des Hauses, war gerade mit dem Mittagessen fertig, als das Unglück passierte. Sie nahm das Auto im Vorgarten aber gelassen: „Wir haben ein großes Paket bekommen“, war ihr erster Kommentar. Zum Glück blieb es bei dem Geschehen bei Blechschaden. Weder auf der Straße noch im Hause Roth wurde jemand verletzt. (rvg)