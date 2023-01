Hennef – Eine Frau aus Neunkirchen-Seelscheid ist am Donnerstagmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 478 schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die 79-Jährige in ihrem Auto in Hennef auf der Bundesstraße auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Bröl unterwegs. Gegen 13.30 Uhr kam ihr in Höhe der Autobahnauffahrt Bonn/Siegburg ein Sattelzug entgegen.



Am Steuer des Lkw saß ein 52-jähriger Fahrer aus Gummersbach. Aus ungeklärten Gründen geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Wagen der Seniorin. Deren Auto wurde herumgeschleudert und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Rettungskräfte brachten die Neunkirchen-Seelscheiderin in die Universitätsklinik Bonn. Die Unfallstelle musste zur Reinigung für rund 30 Minuten gesperrt werden, weil Betriebsmittel ausgelaufen waren. (ps)