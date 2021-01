Pkw überschlägt sich: Autofahrerin verletzt sich bei Unfall in Hennef schwer

Hennef -

Eine 28 Jahre alte Autofahrerin aus Hennef ist bei einem Unfall auf der Landstraße 268 zwischen Süchterscheid und Uckerath schwer verletzt worden. Sie war mit ihrem Wagen in Richtung Uckerath unterwegs, als sie am Mittwochvormittag aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor der Kreuzung mit der Straße Schreinersbitze die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.



Der rote Fiat rutschte nach rechts in den Graben, Erde und Blätter stoben auf die Fahrbahn. Die Frau lenkte gegen, in der Folge schob sich das Auto ein zweites Mal den Graben und darüber hinaus, bevor es sich überschlug. Es schoss ein Stück den abschüssigen Hang hinunter und blieb schließlich auf dem Dach liegend an einem Baum hängen.



Ersthelfer eilten der Fahrerin zu Hilfe und konnten sie aus dem Inneren befreien. Sie betreuten sie, bis Rettungswagen und Notarzt eintrafen. Die 42-Jährige wurde wenig später zur stationären Behandlung ins Krankenhaus nach Siegburg gebracht. An dem Kleinwagen war erheblicher Schaden entstanden. Ein Abschleppunternehmer barg ihn mit Hilfe einer Winde aus dem Hang.



Die Feuerwehr unterstützte die Polizei zunächst bei der Sperrung. Anschließend reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn. Die Landstraße musste während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme für gut eine Stunde gesperrt werden.



Die meisten Autofahrer wendeten, die Lastwagenfahrer warteten ab, bis sie weiterfahren konnten. Auf der Strecke hat es schon häufiger schwere Unfälle gegeben, sie gilt auch offiziell als „unfallauffällig“.