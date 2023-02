In einem Mehrfamilienhaus in Hennef-Stoßdorf ist ein Feuer ausgebrochen.

Hennef – „Menschenleben in Gefahr“ lautete das Alarmstichwort für die Feuerwehr Hennef am Freitagvormittag. In einem Mehrfamilienhaus am Königsberger Weg in Stoßdorf war gegen 10.25 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Bei Eintreffen der Wehrleute hatten die acht Bewohner ihre Wohnungen bereits verlassen, sie blieben unverletzt.



Deutlich wahrnehmbar lag der Brandgeruch in der Luft. Unter Atemschutz gingen zwei Trupps ins Obergeschoss, dort brannte es in der Küche. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell löschen. Anschließend lüfteten sie das Gebäude. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar und obliegt den Ermittlungen der Polizei. (mfu)